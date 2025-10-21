«Έχουμε κλάδους στους οποίους έχουμε αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες που υπερβαίνει το 1000%», τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

«Συναντώ καθημερινά πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, θέλουν υψηλότερες αποδοχές και μπορεί να δουλεύουν σε δυο εργοδότες και να με ρωτάνε γιατί εφόσον δουλεύω 13 ώρες σε δύο εργοδότες να μην έχω τη δυνατότητα να συμπληρώνω τις 13 ώρες σε έναν χωρίς να μετακινούμαι και παίρνοντας και συν 40%», είπε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στα Παραπολιτικά 90,1.

Η υπουργός τόνισε ότι ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί και πως ισχύει ότι ίσχυε και την 10η ή 12η ώρα εργασίας.

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας είπε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εξυγίανση της αγοράς εργασίας, λέγοντας πως μέχρι τον Αύγουστο είχαμε 1,8 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες από ότι πέρυσι.

«Έχουμε κλάδους στους οποίους έχουμε αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες που υπερβαίνει το 1000%», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως καμία συζήτηση για αλλαγή των ορίων συνταξιοδότησης ενώ τόνισε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα φέρουν έναν οδικό χάρτη με μέτρα για να ενισχύσουν τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Αναλυτικά η συνέντευξη της Νίκης Κεραμέως στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή:

Ερωτηθείσα αν έχει συναντήσει εργαζόμενους που της είπανε μπράβο για το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη:

Συναντώ καθημερινά πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι αντικειμενικά έχουν δυσκολίες, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, θέλουν υψηλότερες αποδοχές και μπορεί να δουλεύουν σε δυο εργοδότες και να με ρωτάνε γιατί εφόσον δουλεύω 13 ώρες σε δύο εργοδότες να μην έχω τη δυνατότητα να συμπληρώνω τις 13 ώρες σε έναν χωρίς να μετακινούμαι και παίρνοντας και συν 40%. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι ξυπνάνε το πρωί και λένε «θέλω να δουλεύω χωρίς σταματημό», προφανώς θέλουν περισσότερα λεφτά, προφανώς υπάρχουν δυσκολίες η πραγματικότητα όμως είναι ότι η δυνατότητα για 13 ώρες απασχόλησης υπήρχε και πριν το νομοσχέδιο αλλά σε δύο εργοδότες. Το μόνο που έκανε αυτό το νομοσχέδιο ως προς αυτό είναι η δυνατότητα που ήδη υπήρχε να το κάνεις σε δύο εργοδότες να συμπληρώνεις το ωράριο, αν το επιθυμείς, σε έναν και κατ’ εξαίρεση μέχρι 37 ημέρες το χρόνο και να παίρνεις και συν 40%.

Ερωτηθείσα αν μπορεί ο εργαζόμενος να πει όχι στην 13η ώρα εργασίας:

Ότι ίσχυε μέχρι τώρα για τη 12η ώρα απασχόλησης ότι μπορούσε να πει όχι ο εργαζόμενος, ισχύει και για την 13η άρα το καθεστώς της υπερωριακής απασχόλησης είναι το ίδιο με μια διαφορά ότι τώρα ενισχύθηκε πάρα πολύ η θέση του εργαζομένου. Δηλαδή βάλαμε μέσα στο νομοσχέδιο κάποιες διατάξεις, κάποιες εξ αυτών απορρέουν από παρατηρήσεις που μας έκανε η ΓΣΕΕ και πήγαμε και ενισχύσαμε το πλαίσιο. Λέμε ρητά ότι πρέπει να συμφωνήσει ο εργαζόμενος, λέμε ρητά ότι η άρνησή του να συμφωνήσει δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση, λέμε ρητά ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμία δυσμενή διάκριση. Η ίδια συζήτηση γινόταν πριν από 15 μήνες για την λεγόμενη «έκτακτη βάρδια» που κάποιοι λέγανε έκτη μέρα εργασίας. Τότε όλοι λέγανε «μα πως θα πει όχι ο εργαζόμενος δεν έχει το σθένος, δεν έχει τη δύναμη», αυτό ήταν το επιχείρημα ίδιο με τώρα. Ενάμιση χρόνο μετά εφαρμόστηκε στο 0,1 των επιχειρήσεων της χώρας άρα αυτό δείχνει ότι το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο όπως είναι και τώρα συγκεκριμένο.

Ερωτηθείσα αν προβλέπεται στο νόμο ότι ο εργαζόμενος οφείλει να αιτιολογήσει την άρνησή του στο 13ωρο:

Ισχύει ότι ισχύει για την 12η, για την 11η, για την 10η ώρα απασχόλησης ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να αρνηθεί, δεν μπορεί να αρνηθεί την 9η ώρα. Η 9η ώρα λέγεται υπερεργασία και έχει διευθυντικό δικαίωμα ο εργοδότης να στην επιβάλλει αυτό ανέκαθεν.

Ερωτηθείσα αν ισχύει ότι πρέπει ο εργαζόμενος να αιτιολογήσει την άρνησή του:

Όχι, δεν μπορεί στο εργατικό δίκαιο εν γένει να πεις κάτι ενάντια στην καλή πίστη δεν χρειάζεται να αιτιολογήσεις όμως μπορείς να αρνηθείς όπως συμβαίνει στην 11η – στη 12η ώρα.

Ερωτηθείσα ποιοι κλάδοι εργασίας ζήτησαν το 13ωρο:

Ήταν αίτημα της αγοράς εργασίας, και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις ήρθαν με αυτό το αίτημα. Θεωρώ καθήκον μου να συνομιλώ με όλους τους θεσμικούς εταίρους αλλά θεωρώ καθήκον μου να είμαι και στην πιάτσα, να είμαι και στην αγορά και να ακούω τα παράπονα.

Ερωτηθείσα από τους εταίρους ποιος συμφώνησε στο 13ωρο:

Ήρθαν πάρα πολλοί εταίροι. Η ΓΣΕΕ για παράδειγμα κατέθεσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε σχέση με τη διάταξη, μια από αυτές την ενσωματώσαμε. Ας πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο ήταν καταστροφή και εργασιακός μεσαίωνας πως εξηγείται το γεγονός ότι το μισό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τα 3/5 της Βουλής.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας:

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εξυγίανση της αγοράς εργασίας. Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Η κάρτα αυτή τη στιγμή προστατεύει περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. 3 Νοεμβρίου επεκτείνεται η κάρτα σε όλο τον τομέα της ενέργειας, του χονδρεμπορίου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Φέτος, μέχρι τον Αύγουστο, έχουμε 1,8 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες από ότι πέρυσι. Έχουμε κλάδους στους οποίους έχουμε αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες που υπερβαίνει το 1000%.

Ερωτηθείσα πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν 13ωρο σε δύο εργοδότες:

Συγκεντρώνονται αυτά τα στοιχεία, θα τα δούμε συνολικά.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι πρέπει να ανέβουν τα όρια συνταξιοδότησης:

Τα όρια συνταξιοδότησης είναι από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στο πλαίσιο των μνημονιακών παρεμβάσεων που γίνανε για αυτό το λόγο έχω διαμηνύσει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως καμία συζήτηση για αλλαγή ορίων συνταξιοδότησης.

Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας:

Πέρυσι το Δεκέμβριο πέρασα ένα νομοθέτημα, κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας, που προβλέπει ότι μέχρι τον Δεκέμβριο αυτής της χρονιάς θα φέρουμε έναν οδικό χάρτη με μέτρα για να ενισχύσουμε τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Ο διάλογος ξεκίνησε τον Μάιο μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, έχει γίνει μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Περιμένω τις προτάσεις τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες και όπως έχω πει θα είμαστε συνεπείς μέχρι το τέλος του χρόνου θα εκδοθεί αυτός ο οδικός χάρτης.