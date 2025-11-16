Ανησυχίες από τα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά, πρόβλημα που «δεν ξεκολλάει η βελόνα». Ο εφιάλτης του 25% και η συζήτηση για ένα νέο, πιο πλειοψηφικό, εκλογικό νόμο!

Έχει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, διαθέτοντας 156 βουλευτές και κάποιους πρώην «Σπαρτιάτες» ως ρεζέρβα; Για να λάβει στην καλύτερη περίπτωση λίγο πάνω από 115 και να αναστήσει πιθανόν την αντιπολίτευση, διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα και πυροδότηση των εσωκομματικών διεργασιών και εξελίξεων;

Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι, εκτός από μια περίπτωση: Αν η μη προκήρυξη πρόωρων εκλογών οδηγήσει σε ένα ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που θα λάμβανε τώρα.

Όπως δε όλα δείχνουν -και παρά τις διαβεβαιώσεις στους βουλευτές του στο εντευκτήριο της Βουλής πως οι κάλπες θα στηθούν τον Απρίλιο του 2027- το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, αν και δεν είναι η πρώτη επιλογή, είναι και πάλι πάνω στο τραπέζι!

Ο προεκλογικός χρόνος, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ξεκινά αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: Στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί ένα μεγάλο πακέτο παροχών εστιασμένο σε ομάδες και στρώματα που αποτελούν την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα έχει προηγηθεί και ένα ακόμα μίνι πακέτο το προσεχές Πάσχα, πάντα με ίδιους αποδέκτες. Εφόσον το πολιτικό κλίμα δεν αντιστραφεί και η βελόνα μένει κολλημένη, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι η προσφυγή στις κάλπες προς το τέλος του 2026.

Και αυτό καθώς μεταξύ άλλων:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να δημιουργήσει μείζονα προβλήματα για την κυβέρνηση και το ίδιο το Μαξίμου, καθώς για πρώτη φορά ενδέχεται να εμφανίζεται θέμα με μίζες από πολιτικά πρόσωπα.

-Η ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανόν και από την Μαρία Καρυστιανού, ενδέχεται να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα στο χώρο της δεξιάς, αλλά και να εμφανίσει αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο στο χώρο της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου θα ήθελε να προλάβει τη δημιουργία δυναμικής από τα όποια κόμματα τελικά δημιουργηθούν.

-Το ενδεχόμενο η ΝΔ ως πρώτο κόμμα να μην κατορθώσει να συγκεντρώσει το 25% που απαιτείται να ξεκινήσει κλιμακωτά η παροχή του bonus των 50 εδρών. Ως γνωστόν το πρώτο κόμμα αν λάβει 25% λαμβάνει ως bonus 20 έδρες και από εκεί και πάνω για κάθε μισή μονάδα λαμβάνει μια έδρα με μάξιμουμ τις 30 έδρες.

-Αξίζει να σημειωθεί πως συζήτηση για ουσιαστική αλλαγή του εκλογικού νόμου δεν μπορεί να γίνει όσο η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα επίπεδα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός θα λάβει τις όποιες αποφάσεις του για αλλαγή του εκλογικού νόμου στη διάρκεια των γιορτών για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.