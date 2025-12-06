Η ίδια είναι καλά στην υγεία της αλλά στο όχημά της προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβέτζη στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το kavalanews, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα σε τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας.

Η Ολυμπιονίκης, Πηγή Δεβετζή, φορούσε ζώνη και δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

