Με 35 υποψηφιότητες συνολικά, η περίοδος των βραβείων ξεκινά εντυπωσιακά για το Netflix.

To Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το Netflix συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες του streamer στις Χρυσές Σφαίρες 2026, που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12).



Η ταινία του ντελ Τόρο, έλαβε συνολικά πέντε υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθεσίας.

{https://youtu.be/8aulMPhE12g?si=CdI8p5LvsKOlTYvL}



Η διασκευή του κλασικού γοτθικού μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλεϊ είναι η τέταρτη ταινία του ντελ Τόρο που ξεχωρίζει στις Χρυσές Σφαίρες, μετά τον Λαβύρινθο του Πάνα, Το Σχήμα του Νερού και τον Πινόκιο.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, πρωταγωνιστής του Jay Kelly του Νόα Μπάουμπαχ, έλαβε τη 14η υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα, έχοντας κερδίσει τρεις φορές στο παρελθόν για τις ερμηνείες του στα: The Descendants, Syriana, και O Brother, Where Art Thou? Ο Άνταμ Σάντλερ, συμπρωταγωνιστής του Κλούνεϊ στην ταινία του Netflix, είναι επίσης υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού.



Επιπλέον, το φαινόμενο KPop Demon Hunters έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού σε κινηματογραφική αινία για το «Golden», ένα κομμάτι που έπαιξε σε όλο τον κόσμο, ενώ εξασφάλισε μια θέση στην κατηγορία καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Αφού σάρωσε τα βραβεία Emmy τον Σεπτέμβριο, το Adolescence συνεχίζει την πορεία του στα βραβεία με πέντε υποψηφιότητες. Ο Όουεν Κούπερ, ο νεαρός ηθοποιός που με την ερμηνεία του κέρδισε κριτικούς και κοινό, απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Οι συνάδελφοί του ηθοποιοί Στίβεν Γκράχαμ, Άσλεϊ Γουόλτερς και Έριν Ντόχερτι είναι επίσης υποψήφιοι.

{https://youtu.be/Wk5OxqtpBR4?si=3d3KuYWKJPacNyzr}



Η φετινή τάξη περιλαμβάνει και άλλους υποψήφιους για πρώτη φορά, όπως ο Ελόρντι από το Φρανκενστάιν, ο τραγουδοποιός Νικ Κέιβ, ο πρωταγωνιστής του Monster: The Ed Gein Story, Τσάρλι Χάναμ, η Ρασίντα Τζόουνς από το Black Mirror και ο Κέβιν Χαρτ για το σπέσιαλ του stand-up Kevin Hart: Acting My Age.

Η 83η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026 στο The Beverly Hilton τους Λος Αντζελες, με παρουσιάστρια την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Δείτε τις υποψήφιες ταινίες και σειρές του Netflix στις Χρυσές Σφαίρες 2026

Κινηματογραφικές Κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία - Δράμα

Frankenstein

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Nouvelle Vague

Α' Ανδρικός Ρόλος Δράμα

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

George Clooney, Jay Kelly

Β' Ανδρικός Ρόλος

Jacob Elordi, Frankenstein

Adam Sandler, Jay Kelly

Σκηνοθεσία

Guillermo del Toro, Frankenstein

Καλύτερη Ταινία - Animation

KPop Demon Hunters

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

KPop Demon Hunters

Μουσική

Alexandre Desplat, Frankenstein

Τραγούδι

Golden, KPop Demon Hunters

Train Dreams, Train Dreams

Τηλεοπτικές Κατηγορίες

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα

The Diplomat

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Κωμωδία

Nobody Wants This

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Adolescence

The Beast in Me

Black Mirror

Α' Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Keri Russell, The Diplomat

Α' Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Kristen Bell, Nobody Wants This

Jenna Ortega, Wednesday

Α' Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Adam Brody, Nobody Wants This

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

B' Γυναικείος Ρόλος

Erin Doherty, Adolescence

B' Ανδρικός Ρόλος

Owen Cooper, Adolescence

Ashley Walters, Adolescence

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία

Kevin Hart: Acting My Age

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem