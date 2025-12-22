Ακόμη μία δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι που το τελευταίο διάστημα φημολογείται οτι έχουν σχέση.

Μια νέα κοινή δημόσια εμφάνιση έκαναν το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε event που διοργάνωσε γνωστό ιατρείο.

Οι φήμες ότι η τραγουδίστρια και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι μαζί κυκλοφορούν εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο πριν λίγες ημέρες ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, και όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή είπε:

«Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…».

