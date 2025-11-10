Το νέο βίντεο κλιπ του Πέτρου Ιακωβίδη γεμάτο με συναισθήματα και κινηματογραφικές σκηνές.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης οπτικοποιεί το «Μ’ Ακούς;», το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο νέο του album, μέσα από ένα music video γεμάτο συναίσθημα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Το video του «Μ’ Ακούς;», με φόντο το γραφικό Ναύπλιο και ένα σπίτι vintage αισθητικής, αφηγείται μια ιστορία έρωτα και απουσίας, «ντύνοντας» με εικόνες τη στιγμή που το συναίσθημα μετατρέπεται σε λήθη.

Μέσα από τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Πέτρου Ιακωβίδη και τις ιδιαίτερης αισθητικής εικόνες, η απλή ερώτηση «Μ’ Ακούς;» γίνεται μια απορία καρδιάς που αναζητά απαντήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=N6Y05MrHia0}

Το «Μ’ Ακούς» είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που περιλαμβάνονται στο ομότιτλο album του Πέτρου Ιακωβίδη το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από την Panik Records και αμέσως κέρδισε τις εντυπώσεις, όπως κάθε δισκογραφικό βήμα του επιτυχημένου και δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Μάλιστα, το «Μ’ Ακούς;» έχει αγαπηθεί από το κοινό πριν ακόμα κυκλοφορήσει, μέσα από τις πολύμηνες sold out εμφανίσεις του στο VogAthens, που ξεκίνησαν στα τέλη Απριλίου και συνεχίζονται με αμείωτη επιτυχία.

Βρείτε το album «Μ' Ακούς;» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/m-akous