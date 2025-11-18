Η Άννα Βίσση ξαναγράφει ιστορία!

Η Άννα Βίσση γιορτάζει 10 συνεχόμενα χρόνια στο «Hotel Ερμού»!

Από τις 5 Δεκεμβρίου η κορυφαία καλλιτέχνιδα και οι εξαιρετικοί μουσικοί της επανέρχονται στην απόλυτη live εμπειρία που οι ίδιοι δημιούργησαν και καθιέρωσαν από το 2015 κι έγιναν θεσμός, γράφοντας κάθε χρόνο ιστορία.

Μέσα από την ασύγκριτη φωνή και παρουσία της Άννας Βίσση, εδώ και 10 χρόνια το «Hotel Ερμού» ενώνει ανθρώπους, στιγμές και συναισθήματα σε sold out βραδιές που μένουν χαραγμένες στο μυαλό, τις καρδιές και τον χρόνο.

10 χρόνια επικές επιτυχίες…

10 χρόνια συγκλονιστικές ερμηνείες…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

10 χρόνια δυνατά συναισθήματα…

10 χρόνια μαγικές sold out βραδιές…

10 χρόνια Άννα Βίσση στο «Hotel Ερμού»!

Από τις 5 Δεκεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το «Hotel Ερμού» γίνεται 10 ετών και οι νύχτες της Αθήνας γίνονται πιο… Άννα Βίσση από ποτέ!

Ώρα έναρξης: 23:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00.