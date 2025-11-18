Η αποκάλυψη της Λένας Ζευγαρά για την προσωπική της ζωή.

Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη έκανε η Λένα Ζευγαρά, ενώ αμέσως μετά, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha.

Η γνωστή τραγουδίστρια, δέχτηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Η ίδια, τόνισε πως παρά το γεγονός πως τα επαγγελματικά αποτελούν προτεραιότητα, , δέχεται φλερτ από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Όσα ανέφερε η Λένα Ζευγαρά

Σχετικά λοιπόν με την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ανέφερε: «Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή».

Στη συνέχεια, στην κάμερα της εκπομπής, ανέφερε: «Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ».

Η ίδια ωστόσο, έχει αποδείξει από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, μία σημαντική πορεία στον χώρο της μουσικής, έχοντας σημειώσει επαναλαμβανόμενες επιτυχίες.