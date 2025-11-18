Η ιδιαίτερη αποκάλυψη της Κέλλυ Κελεκίδου για την απώλεια των γονιών της και το αίσθημα προστασίας που αισθάνεται.

Για την απώλεια των γονιών της και τα συναισθήματά της μίλησε η Κέλλυ Κελεκίδου το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, όπου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η γνωστή τραγουδίστρια λοιπόν, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως δεν έχει πάψει να σκέπτεται και να θυμάται τους γονείς της, ενώ η περίοδος των Χριστουγέννων την δυσκολεύει καθώς μέσα σε αυτές τις γιορτινές ημέρες είχε χάσει και τη μητέρα της.

Όσα αποκάλυψε η Κέλλυ Κελεκίδου

Αρχικά λοιπόν, η τραγουδίστρια, απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις της οικοδέσποινά της στην οποία αποκάλυψε: «Η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αλλά πιο πολύ η μητέρα μου με έχει προστατεύσει. Δεν την βλέπω πολύ συχνά στον ύπνο μου, αλλά όσε φορές τη βλέπω μου στέλνει κάποιο μήνυμα και πάντα προσπαθώ να το ψάχνω», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Με έχει σώσει από μία κακοτοπιά που μου έλεγε «πρόσεχε» και έλεγα εγώ μα γιατί μου το λέει. Ήταν λίγο μαζί και δουλειά και … Προστατεύτηκα από μία πολύ δύσκολη στιγμή. Θεωρώ, ότι όλοι έχουμε τους αγγέλους μας και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, πιστεύω ότι με προστατεύουν πάρα πολύ και εμένα και την οικογένειά μου».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, σημείωσε: «Τους έχω πάντα δίπλα μου, μου λείπουν πολύ σε έντονες στιγμές. Καλή ώρα τα Χριστούγεννα, έτυχε η μητέρα μου να φύγει και Χριστούγεννα, οπότε είναι λίγο οξύμωρο, που θα ήθελα να είναι με τα παιδιά, με την οικογένειά μου. Γιατί εμείς έτσι μεγαλώσαμε…».

Με αφορμή λοιπόν την τοποθέτησή της για την απώλεια των γονιών της, η Κέλλυ Κελεκίδου, αναφέρθηκε και στην γυναίκα που βρέθηκε στο πλευρό του μπαμπά της μετά από την απώλεια της μητέρας της: «Ο μπαμπάς μου, αφού πέθανε η μητέρα μου, παντρεύτηκε με μία κυρία, πάρα πολύ καλή, η οποία ζει στο χωριό, κρατάει το σπίτι ζωντανό. Είναι σα δεύτερη μαμά μας».

«Κανείς στη ζωή δεν πρέπει να μένει μόνος, εγώ την νιώθω σα δεύτερη μαμά μου. Θα πάμε στο χωριό να φάμε… Όταν νιώθω την αγάπη ανταποδίδω ανιδιοτελώς…», σημείωσε μεταξύ άλλων η ερμηνεύτρια.

