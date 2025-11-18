Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης, καλεσμένος στο «Στούντιο 4».

Μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, μίλησε για την πρώτη του ταινία το «Σπιρτόκουτο», με την οποία έκανε και το ντεπμπούτο του, ενώ αναφέρθηκε στην οικονομική φθορά που υπέστη και στον πολύ καλό του φίλο και συνεργάτη, τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο Γιάννης Οικονομίδης στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Μιλώντας αρχικά για την συνεργασία του με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ανέφερε: «Κατ’ αρχήν ο Βασίλης είναι ένας αγαπημένος φίλος. Εκτός από συνεργάτης, του έχω και πολύ μεγάλο θαυμασμό. Είναι μοναδικός άνθρωπος, μεγαλόψυχος, δοτικός, βοήθησε πολύ στο γύρισμα, εκτός από πρωταγωνιστής ήταν και το δεξί μου χέρι, έβαλε πλάτη. Μόνο καλά λόγια έχουν να πουν όλοι», είπε, τονίζοντας πως διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και αναγνωρίζοντας την βοήθεια που του έχει προσφέρει στο πέρασμα του χρόνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debwupbigs8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, θυμούμενος την πρώτη του ταινία το «Σπιρτόκουτο», αναφέρθηκε στις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, τονίζοντας ωστόσο πως επρόκειτο για μία δουλειά που ήθελε να προβληθεί και γι’ αυτό τον λόγο δεν πτοήθηκε: «Δεν περίμενα ότι θα έκανα δεύτερη ταινία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το «Σπιρτόκουτο» έγινε πάρα πολύ δύσκολα, με λύσσα, άχτι, απελπισία. Έφτασα πολύ στον γκρεμό και στην καταστροφή με αυτή την ταινία. Οικονομικά και ρίσκο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όταν την έκανα, είχα μπει σε ένα τρελό mind game με τον εαυτό μου. Ήθελα τόσο πολύ να την τελειώσω. Το θέμα ήταν πώς να βγει. Είχα βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο, μοντάραμε μήνες, κράσαραν οι δίσκοι, χάσαμε όλο τον ήχο», σημείωσε μεταξύ άλλων και κατέληξε:

«Διαισθανόμουν ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Τότε ήμουν ο κανένας για τον κόσμο που βλέπει ταινίες. Παρόλα αυτά έκανε 4.000-5.000 εισιτήρια. Φυτεύτηκε ο σπόρος και τα επόμενα χρόνια έγινε αυτό που έγινε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debxgtx4c1y1?integrationId=40599y14juihe6ly}