Η Άβα Γαλανοπούλου, βρέθηκε στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Για τον χαρακτήρα της, την υποκριτική της πορείας, την αποχή από το θέατρο και τις φήμες για τη σχέση της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μίλησε η ηθοποιός Άβα Γαλανοπούλου, η οποία, το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show».

Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή την παρουσία της στην εκπομπή, διέψευσε για μία ακόμη φορά τις παλαιότερες φήμες που την ήθελαν να βρίσκεται σε σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ αποκάλυψε ορισμένες σειρές στις οποίες είχε αρνηθεί ρόλους στην τηλεόραση.

Η Άβα Γαλανοπούλου στο «The 2Night Show»

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για τον λόγο που απέχει τόσα χρόνια από την τηλεόραση, ανέφερε: «Είναι πολλά τα χρόνια που έχω να κάνω τηλεόραση. Δεν ήρθε στα χέρια μου κάτι που να κουμπώνουν όλες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κωμωδία αγνοείται…», σημείωσε αρχικά και επικεντρώθηκε στη σειρά «Σέρρες» που εκτίμησε:

«Μου άρεσαν πολύ οι «Σέρρες». Τρυφερή, με ευαισθησία και χιούμορ, ανθρώπινοι χαρακτήρες».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αποκάλυψε ορισμένες από τις σειρές στις οποίες είχε αρνηθεί ρόλους, μία εξ αυτών, ήταν και οι «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη: «Μου έφερναν τα πρώτα επεισόδια στο θέατρο, όμως άλλαζε συνέχεια το καστ. Δεν μου έλεγαν ποιος θα έκανε τον Σάββα. Δεν μου κόλλαγε. Μετά έσκασε πρόταση από ΑΝΤ1 και έκλεισα τη δουλειά. Ο Καπουτζίδης έδειξε όλη του την ωριμότητα στις Σέρρες», σημείωσε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην εμβληματική σειρά «Δυο Ξένοι»:

«Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε που ήμασταν από τις 5 το πρωί στο πόδι. Άλλαζα τρεις συγκοινωνίες για να φτάσω. Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι. Αλλάζαμε στα σκαλάκια. Ξεκινάγαμε με γκάζια, πιστεύαμε ότι ξεκινάμε το όνειρο».

Όσον αφορά τις φήμες περί σχέσεις με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η ηθοποιός σημείωσε: «Είχαμε βγει 2-3 φορές παρέα και μια φορά βρεθήκαμε τυχαία στην Κηφισιά. Μετά από αυτό με ρώτησαν αν τα έχουμε. Κάποιος μάλιστα με επέπληξε «μην τα φτιάξεις μαζί του, είναι γυναικάς, θα κόβεις τα τρόλεϊ από το κέρατο». Εγώ είπα ότι είμαστε μόνο φίλοι. Έχω κάνει μόνο δυο σχέσεις στη ζωή μου. Μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα. Σε είχα ρωτήσει να κάναμε κάτι, να απαντούσα και μου είπες να μην ασχολούμαι».

Τέλος, μίλησε για τον χαρακτήρα της, τονίζοντας πως δεν είναι απότομη, απλά προτιμά να εκφράζεται ανοιχτά: «Δεν είμαι απότομη σαν χαρακτήρας, αλλά λέω αυτά που αισθάνομαι. Λέω ότι με ενοχλεί πάντα με ευγένεια και το συζητάω με σκηνοθέτη ή σεναριογράφο ή τον κειμενογράφο. Όταν έκανα καμαρίνι το 2011 με την Κατιάνα Μπαλανίκα, μου είπε κάτι πολύ ωραίο. Την είχα γνωρίσει όταν κάναμε τα «Τετράγωνα των Αστέρων» με τον Μαρίνο στο Mega και ερχόταν κάποια βράδια να φύγει μαζί του. Μου είπε «τώρα κατάλαβα γιατί λένε για εσένα διάφορα. Είσαι κορίτσι σπαθί». Της είπα ότι δεν θα τη ρωτήσω ποιοι τα λένε», κατέληξε η Άβα Γαλανοπούλου.

