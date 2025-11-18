Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας», ο ηθοποιός, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση.

Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, θέλησε ο ηθοποιός, Νίκος Ορφανός, να μιλήσει για την περιπέτεια την οποία βίωσε ο ίδιος και η σύζυγός του κατά τη διάρκεια της γέννησης της κόρης τους.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός, περιέγραψε τα βιώματά τους, εκφράζοντας ανοιχτά το αίσθημα της αγωνίας και του φόβου, ωστόσο σημείωσε πως 20 μήνες μετά την γέννηση της κόρης της, πλέον είναι υγιέστατη.

«17 Νοεμβρίου: παγκόσμια ημέρα προωρότητας…

Η ζωή έχει το δικό της ρυθμό, ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση. Το κοριτσάκι μας ήρθε αργότερα από όσο θα το θέλαμε, αλλά νωρίτερα από όσο έπρεπε. Γυρίσαμε στο σπίτι από το μαιευτήριο με άδεια χέρια. Δέκα μέρες σταλάζαμε στο μικρό της στόμα γάλα, γουλιά γουλιά. Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε.

Με τη στήριξη των υπέροχων γιατρών μας και των νοσηλευτριών στη μονάδα νεογνών τα καταφέραμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που τιμούν την εργασία τους κα το συνάνθρωπο.

Τώρα βλέπω αυτό το ανθρωπάκι, 20 μήνες μετά, που τα πατουσάκια του είναι σαν τα δικά μου να κάνει βηματάκια κρατώντας μου το χέρι και σκέφτομαι…όταν θα έχω αναχωρήσει για μια άλλη διάσταση, τα πόδια μου θα περπατάνε ακόμα σε αυτήν την όμορφη γη.

Κάθε παιδί είναι παιδί όλων μας. Έχουμε χρέος να τους δώσουμε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε.

Να έχετε μια όμορφη μέρα σαν παιδικό χαμόγελο…», έγραψε στη δημοσίευσή του ο Νίκος Ορφανός, ο οποίος συνόδευσε τα λόγια του με μία φωτογραφία του αγκαλιά με την κόρη του.

