Η Αγγέλικα που αποχώρησε από το σπίτι του GNTM 2025, παραχώρησε μία συνέντευξη, γεμάτη αποκαλύψεις.

Το πρωί της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου, η Αγγέλικα, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast», όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για τα όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες του GNTM.

Ειδικότερα, η Αγγέλικα, ήταν το μοντέλο που το βράδυ της Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, έκλεισε οριστικά πίσω της την πόρτα του διαγωνισμού, ενώ αναφέρθηκε πως παρά το γεγονός πως είχε ήδη δύο ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλεύτηκε σωστά.

GNTM 6: Όσα αποκάλυψε η Αγγέλικα μετά την αποχώρησή της

Η ίδια λοιπόν, μίλησε για την εμπειρία της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως αν και πέρασε όμορφα, αισθάνθηκε πως βαρέθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού:

«Ωραία εμπειρία ήταν μ’ άρεσε πολύ. Το ευχαριστήθηκα, ναι πήρα αυτό που ήθελα. Δεν έδωσα όσα ήθελα», δήλωσε αρχικά και εξήγησε:

«Εγώ, τα έδωσα όλα σε audition και bootcamp, μετά, δεν ξέρω, βαρέθηκα, παραχαλάρωσα. Είμαι πολύ στον κόσμο μου γενικά. Τον εαυτό μου κατηγορώ. Είμαι σκληρή με εμένα γιατί δεν τα πήγα έτσι όπως ήθελα. Είχα δύο ευκαιρίες και θα μπορούσα να τις εκμεταλλευτώ πολύ καλύτερα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο απαντώντας στα ερωτήματα των παρουσιαστών, ανέφερε πως για να μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα, θα έπρεπε να συμβεί κάτι που θα την «ταρακουνούσε»: «Θα έπρεπε να πάρω κάποιο disadvantage ή να μου έλεγε κάποιος κάτι και να έλεγα «α τώρα μου πες αυτό, τώρα θα δεις». Θέλω κάτι να με πεισμώσει».

Να σημειωθεί, πως κατά την αποχώρησή της, η Αγγέλικα, άφησε πίσω της ορισμένα υπονοούμενα και αιχμές για τα όσα λαμβάνουν χώρα στη βίλα του GNTM, ενώ μίλησε ιδιαίτερα για την Ειρήνη, τη συμπαίκτριά της και για τους έρωτες στο σπίτι: «Δεν είπα ότι είναι ζευγάρι η Ειρήνη με τον Έντουαρντ, είπα είναι η γκόμενά του, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν…», ανέφερε αρχικά.

«Όταν φύγω δεν ξέρω τι θα κάνουν. Όσο ήμουν εκεί κατάλαβα ότι ήταν η γκόμενά του. Εγώ δεν είχα δει τίποτα, το μόνο π0ου ήθελα ήταν να ξυπνήσω και να ξανακοιμηθώ και να συνεχίσει η δοκιμασία. Αλλά κάτι καταλαβαίνεις από ματάκια».

Παρ’ όλα αυτά, η Αγγέλικα, δεν έκρυψε και τα συναισθήματά της ως προς την Ειρήνη, καθώς, όπως αναφέρει δεν θεωρεί πως ταιριάζουν σαν άνθρωποι: «Η Ειρήνη, εντάξει. Είναι σιγανό ποταμάκι, το ‘πα. Δεν ξέρω, μου βγάζει ότι είναι περίεργη. Με την Ειρήνη δεν είχα και την καλύτερη συμπάθεια, όχι ανταγωνιστικά, δεν την ήθελα σαν άνθρωπο. Προσωπικά, δεν μου ταίριαζε σαν άνθρωπος, ήμασταν και στο ίδιο δωμάτιο και δεν…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του, ο Ετεοκλής Παύλου, σχολίασε πως τα λεγόμενα της Αγγέλικα, βγάζουν πικρία, ενώ προέκυψε και το ερώτημα για το αν ο λόγος της αντιπάθειας είναι κάποιο αγόρι από το σπίτι που κέρδισε το ενδιαφέρον και των δύο κοριτσιών. Με τη σειρά της η Αγγέλικα, σημείωσε: «Όχι – όχι. Δεν με επηρέασαν αυτά για την απόδοσή μου. Καταρχάς, έχω αγόρι, δεν με ένοιαζε κάτι γκομενικό στο σπίτι. Όλοι το παίζανε main characters εκεί μέσα…».

Τέλος, απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το ποιος θεωρεί πως θα φτάσει πιο κοντά στη νίκη: «Σίγουρα ο Γιώργος και από κοπέλα θα πω τη Μιχαέλα ή τη Ραφαηλία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4vf0scbt5t?integrationId=40599y14juihe6ly}