Ο Λάκης Γαβαλάς μιλά στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, Λάκης Γαβαλάς, όπου και παραχώρησε μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη στην δημοσιογράφο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ο σχεδιαστής, αναφέρθηκε στον πατέρα του και τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί να αποτεφρωθεί μετά θάνατον, απάντησε σε σχετικά ερωτήματα για την Άννα Βίσση, σχολίασε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τα γυρίσματα του φετινού GNTM.

Όσα ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς

Σχετικά με τον θάνατο και τους λόγους που επιθυμεί την αποτέφρωση, εξήγησε πως το επάγγελμα του πατέρα του ήταν μαρμαράς: «Μέσα σε ένα κουτί θα καταλήξω σε στάχτη. Ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων και δυστυχώς από μικρό παιδί έβλεπα ότι τα μόνα αξιόλογα ήταν οι ταφόπλακες από μάρμαρο», δήλωσε αρχικά και εξήγησε:

«Και είπα να το αποφύγω αυτό το πράγμα, μιας και ο μπαμπάς μου δεν είναι εδώ, να μου βάλει την ταφόπλακα, ας την αποφύγω, προτιμώ να με κάψουν».

Σε δεύτερο χρόνο, η δημοσιογράφος, εξέφρασε την απορία της αναφορικά με τις σχέσεις που διατηρεί πλέον ο ίδιος με την Άννα Βίσση: «Για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Θαυμάζω την καλλιτέχνιδα Άννα Βίσση, αλλά η άποψή μου για τα ρούχα, όχι στη συγκεκριμένη, αλλά παντού, έχει μια υπόσταση».

Υπενθυμίζεται πως σε συνέντευξή του ο Λάκης Γαβαλάς, είχε εκφράσει την άποψή του για το ντύσιμο της ερμηνεύτριας στην εμβληματική συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο τον φετινό Σεπτέμβρη.

Όσον αφορά το ρόλο του και τη συμμετοχή του στο GNTM «Γελάω πάρα πολύ εμένα, θέλω και να το διασκεδάσουμε αλλά ο απόηχος να είναι η διδαχή στα παιδιά»

Για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε χιουμοριστικά: «Της λέω: Ηλιάνα με νευριάζεις γιατί όλο απαιτήσεις έχετε και θα σε τραβήξω από το μαλλί να γίνει πιο μακρύ».

