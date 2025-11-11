Οι πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε» ξανά μπαίνουν στο πλατό, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς.

Λίγος καιρός έμεινε, μέχρι να προβληθεί το 50ο, επετειακό επεισόδιο της εμβληματικής σειράς «Στο Παρά Πέντε», που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, τόσο για την πλοκή του – όσο και για τους ιδιαίτερους χαρακτήρες του.

Νωρίτερα, στις αρχές περίπου της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ο Γιώργος Καπουτζίδης, είχε επιβεβαιώσει την επιστροφή των πέντε ηρώων, ενώ αυτή την εβδομάδα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν κατακλειστεί από πλάνα την ώρα των γυρισμάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=oFPs-PwEqGw&t=10s}

«Παρά Πέντε»: Νέα backstage πλάνα από τα γυρίσματα

Μόλις σήμερα, μέσα από την πλατφόρμα του tiktok, αναρτήθηκε ένα ακόμη σχετικό βίντεο, που βάζει τους χρήστες μέσα στο σαλόνι της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, που υποδυόταν η Σμαράγδα Καρύδη.

{https://www.tiktok.com/@stopara5_20xronia/video/7571386313996356886}

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, ήρθε στη δημοσιότητα, ένα ακόμη βίντεο με πλάνα από τα παρασκήνια, με backstage στιγμιότυπα και με τους πρωταγωνιστές να απολαμβάνουν την επιστροφή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5ybijqdvmp?integrationId=40599y14juihe6ly}