«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Η τελευταία πράξη. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:30.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» γράφουν την Τελευταία Πράξη και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Όσα θα δούμε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Ο Διονύσης είναι σοκαρισμένος μετά τη συνάντησή του με τον Άγη και αποκαλύπτει στην Κλέλια ότι ο Άγης παραδέχτηκε ότι τον παγίδευσε για να τον εκδικηθεί που κοιμήθηκε με τη Μαρίνα.

Παράλληλα, η Μάγια αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στον γάμο της και επιστρέφει στο σπίτι.

Ο Μάρκος προσπαθεί να μάθει από την Κλέλια γιατί παραιτήθηκε ο Χρήστος κι εκείνη τον συμβουλεύει κάποια στιγμή να μιλήσει με τη Μαρίνα.

Η Βάνα προτρέπει τον Άγη να φύγουν με τη Μάγια από την Ελλάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί όσο μένουν δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα, ενώ ζητάει από τη Μαρίνα να της πει την αλήθεια για τις φωτογραφίες της με τον Άγη.

Η Χρύσα, η Κλέλια κι ο Διονύσης είναι θυμωμένοι με τη συμπεριφορά του Άγη, ενώ ο Μάνος ανησυχεί μήπως ο Άγης στραφεί και εναντίον της Χρύσας. Η Κλέλια και ο Διονύσης μαθαίνουν το φύλο του μωρού τους.

Ο Άγης πηγαίνει απροειδοποίητα στο σπίτι της Μαρίνας και ο τσακωμός τους παίρνει μια αναπάντεχη τροπή…

{https://www.youtube.com/watch?v=f4ltUT5FAAc}

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1