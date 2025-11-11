Μέχρι που θα φτάσει για να σώσει το παιδί του; «Ο Δικαστής» - Κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30

Ο σημαντικός, διαχρονικός Γιώργος Κωνσταντίνου δίνει πνοή στον Αριστείδη Θανούλη και γίνεται κομμάτι του παζλ της ιστορίας του «Δικαστή».

Πώς συνδέεται με τη ζωή των άλλων ηρώων;

Ποια είναι η δική του αλήθεια;

Πώς θα πυροδοτήσει το δράμα και τις ανατροπές;

«Ο Δικαστής»: Ποιος είναι ο Αριστείδης Θανούλης;

Ο Αριστείδης Θανούλης είναι ο πατέρας του Χρήστου, του αυτόπτη μάρτυρα του τραγικού τροχαίου.

Μένει μόνος του σε ένα μικρό διαμέρισμα και εκτός από τη μοναξιά, υποφέρει και από άνοια.

Ζώντας τον περισσότερο χρόνο της μέρας του βυθισμένος στο παρελθόν και χωρίς να έχει καμία αίσθηση του κινδύνου, βρίσκεται να συγκατοικεί με… ένα παράξενο σακ βουαγιάζ, που προσπαθεί να ξεφορτωθεί, χωρίς να γνωρίζει ότι το περιεχόμενό του, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον μονάκριβο γιο του.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μιλάει για το ρόλο του:

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.