«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε σήμερα στις 21:00.
Ο Χάρης αποφυλακίζεται, η Βιργινία προσπαθεί να αποτρέψει το κακόβουλο σχέδιο της Σοφίας, η Χλόη νιώθει να γλυκαίνει και πάλι η καρδιά της απέναντι στον πατέρα Νικόλαο και η Χριστίνα - έχοντας πάρει όλο το κρίμα πάνω της - οδηγείται στη φυλακή.
Η Δώρα, μετά τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας, νοσηλεύεται προσπαθώντας ακόμα να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο Νικηφόρος διερευνά το ενδεχόμενο εμπρησμού.
Η Χλόη συγκινείται από την αυτοθυσία του πατρός Νικολάου, όμως παλεύει να κρατήσει τα όρια που έχει θέσει στη σχέση τους.
{https://www.youtube.com/watch?v=iGReCtjB9sQ}
Στο νοσοκομείο, η Θάλεια ικετεύει την Χλόη για μια ακόμη φορά να τη συγχωρέσει και να της επιτρέψει να δει τη μικρή Ελευθερία, αλλά εκείνη της το αρνείται.
Ο Χάρης αποφυλακίζεται, προκαλώντας ενθουσιασμό στον Κλεάνθη και την Αναστασία, την ίδια ώρα όμως η αγωνία για την τύχη της Χριστίνας βαραίνει τον ίδιο και τον Αντρέα.
{https://www.youtube.com/watch?v=E_0u0zjurZE}
Η Βιργινία αρχίζει να υποψιάζεται το σκοτεινό σχέδιο της Σοφίας και προειδοποιεί τη Θάλεια, η οποία πλέον φοβάται τα χειρότερα για την κόρη της.
Παράλληλα, ο Αντρέας ολοκληρώνει τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στη Θάλεια, δίνοντας στον Κυριάκο την ελπίδα πως αυτό θα πιέσει τον Μαρκόπουλο.
Την ίδια στιγμή, η Χριστίνα οδηγείται πανικόβλητη στη φυλακή.
{https://www.youtube.com/watch?v=juYFOG0reU0}