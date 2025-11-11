«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε σήμερα στις 21:00.

Ο Χάρης αποφυλακίζεται, η Βιργινία προσπαθεί να αποτρέψει το κακόβουλο σχέδιο της Σοφίας, η Χλόη νιώθει να γλυκαίνει και πάλι η καρδιά της απέναντι στον πατέρα Νικόλαο και η Χριστίνα - έχοντας πάρει όλο το κρίμα πάνω της - οδηγείται στη φυλακή.

«Άγιος Έρωτας»: Απόψε στις 21:00

Η Δώρα, μετά τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας, νοσηλεύεται προσπαθώντας ακόμα να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο Νικηφόρος διερευνά το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Η Χλόη συγκινείται από την αυτοθυσία του πατρός Νικολάου, όμως παλεύει να κρατήσει τα όρια που έχει θέσει στη σχέση τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=iGReCtjB9sQ}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο νοσοκομείο, η Θάλεια ικετεύει την Χλόη για μια ακόμη φορά να τη συγχωρέσει και να της επιτρέψει να δει τη μικρή Ελευθερία, αλλά εκείνη της το αρνείται.

Ο Χάρης αποφυλακίζεται, προκαλώντας ενθουσιασμό στον Κλεάνθη και την Αναστασία, την ίδια ώρα όμως η αγωνία για την τύχη της Χριστίνας βαραίνει τον ίδιο και τον Αντρέα.

{https://www.youtube.com/watch?v=E_0u0zjurZE}

Η Βιργινία αρχίζει να υποψιάζεται το σκοτεινό σχέδιο της Σοφίας και προειδοποιεί τη Θάλεια, η οποία πλέον φοβάται τα χειρότερα για την κόρη της.

Παράλληλα, ο Αντρέας ολοκληρώνει τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στη Θάλεια, δίνοντας στον Κυριάκο την ελπίδα πως αυτό θα πιέσει τον Μαρκόπουλο.

Την ίδια στιγμή, η Χριστίνα οδηγείται πανικόβλητη στη φυλακή.

{https://www.youtube.com/watch?v=juYFOG0reU0}