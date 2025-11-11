«Να μ’ αγαπάς», όσα θα δούμε σήμερα!
Η Άννα, μετά την πίεση της Σοφίας, αναγκάζεται να παντρευτεί τον Ορφέα και η Εβίτα φεύγει για το Μιλάνο…
Η Άννα, συντετριμμένη από την πίεση της Σοφίας και τις απειλές ότι θα σκοτώσει τον Λευτέρη, δέχεται να παντρευτεί τον Ορφέα.
Ο Ορφέας, γεμάτος ενοχές, πιέζεται από τον πατέρα του να προχωρήσει στον γάμο για να σώσει την οικογένεια.
Ο Θεόφιλος, με δόλο, στέλνει τα δίδυμα, Λευτέρη και Φωτεινή, με μια δικαιολογία στην Αθήνα για να τα απομακρύνει από το σπίτι.
Η Εβίτα φεύγει για Μιλάνο, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον Ορφέα.
Οι προετοιμασίες του γάμου κορυφώνονται, αλλά τα δίδυμα αντιλαμβάνονται ότι τους έστειλαν επίτηδες μακριά γιατί κάτι ετοιμάζουν.
Επιστρέφουν απρόσμενα στο Ναύπλιο. Ο γάμος έχει ξεκινήσει. Τη στιγμή που η Άννα λέει το «ναι», ο Λευτέρης και η Φωτεινή εμφανίζονται και βλέπουν σοκαρισμένοι το σκηνικό…
«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.