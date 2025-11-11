«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 11 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Απόψε, Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 24:00 καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι η Ελένη Τσολάκη, που φέτος παρουσιάζει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια αποκαλύπτει τον λόγο που αποδέχτηκε την πρόταση του ANT1 και μιλάει με υπέροχα λόγια, τόσο για την εκπομπή, όσο και για τους συνεργάτες της. Στη συνέχεια, θυμάται την πορεία της στην τηλεόραση, από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, και εξομολογείται ποια εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει. Είχε κακές συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια; Πώς τις διαχειρίστηκε; Έχει επαγγελματικά απωθημένα;

Η Ελένη Τσολάκη, μιλάει, επίσης, για τη σχέση λατρείας που έχει με τη μονάκριβη κόρη της, αλλά και με τον σύζυγό της, Παύλο. Πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι είναι έγκυος και πώς το ανακοίνωσε στον σύζυγο της; Τι την άγχωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Ποια ήταν τα συναισθήματά της όταν αγκάλιασε για πρώτη φορά το κοριτσάκι της; Τι φοβάται περισσότερο ως μητέρα; Τέλος, η Ελένη παίζει μαζί με τον Γρηγόρη «ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΟ» και το αποτέλεσμα είναι ανατρεπτικό!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο αγαπημένος ερμηνευτής αποκαλύπτει πως ο Τόλης Βοσκόπουλος τον ενέπνευσε να γίνει τραγουδιστής και πως ο Βασίλης Καρράς ήταν η μεγάλη του «καψούρα».

Στη συνέχεια, ομολογεί ότι αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω θα ήταν λιγότερο εγωιστής και δηλώνει πως μια από τις ωραιότερες αναμνήσεις της ζωής του ήταν όταν άκουσε τη Νατάσα Θεοδωρίδου να τραγουδάει στο ραδιόφωνο δικό του τραγούδι. Τι αγόρασε με τα πρώτα χρήματα που έβγαλε σε νυχτερινό μαγαζί;

Ποια είναι τα 5 τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, που βάζει πάντα στο πρόγραμμά του; Πώς είναι η συνεργασία του με τον Γιώργο Λιβάνη και την Ρία Ελληνίδου; Τέλος, τραγουδάει live στο studio της εκπομπής τις μεγάλες επιτυχίες του, που όλοι αγαπάμε.

