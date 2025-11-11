Τη σειρά παρακολούθησαν 1.645.000 τηλεθεατές

Κορυφαία στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού αναδείχθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Το «Μια νύχτα μόνο» κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, τόσο στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσοστά 21,3% και 19,5% αντίστοιχα.

Τη σειρά παρακολούθησαν 1.645.000 τηλεθεατές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε επιμέρους κοινό η σειρά σημείωσε ποσοστό 28,3%.

Όταν η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και το καθήκον με όσα ορίζει η καρδιά, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ολοκληρωτικά. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται, είναι «Μια νύχτα μόνο».