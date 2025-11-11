«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – sneak preview από το σημερινό επεισόδιο.

Η Λένα το σκάει για να πάει στο νοσοκοµείο, η Γαλήνη αποφασίζει να τη σώσει από το μένος του πατέρα της!

«Πόρτο Λεόνε» - Όσα θα δούμε σήμερα

Επεισόδιο 16

Η Αλεξάνδρα στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει τον Ηλία που της ζητάει εξηγήσεις για την παρουσία της Αγγελικής στο γραφείο του Βούλγαρη, αναγκάζεται να του αποκαλύψει µισές αλήθειες.

Ο Γιάμαρης ζητά από τον Καπετανάκο τη λίστα µε τις γυναίκες που δουλεύουν γι’ αυτόν, ενώ το ραντεβού του Γρηγόρη με την Αγγελική παίρνει μια αναπάντεχη τροπή.

Η Λένα το σκάει για να πάει κρυφά στο νοσοκοµείο και η Γαλήνη αποφασίζει να μπει μπροστά προκειμένου να τη σώσει από το μένος του πατέρα της.

Η Κοραλία πηγαίνει για πρώτη φορά µε πελάτη, ενώ η Αγγελική παραδίνεται στα φιλιά του Γρηγόρη.

Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) και η Άντζελα (Ιζαμπέλα Φούλοπ) περνούν όμορφες στιγμές στο γραφικό ταβερνάκι κατά το πρώτο τους ραντεβού…

Η Άντζελα ακολουθεί κατά γράμμα το σχέδιο να τραβήξει τον Γρηγόρη στα δίχτυα της γοητεύοντάς τον.

Είναι εμφανώς σε καλό δρόμο, αλλά όσο η ώρα περνά, μάλλον και η ίδια εντυπωσιάζεται από την ήρεμη ευγένεια και τη μελαγχολία του νέου.

Ο Γρηγόρης ναφέρεται στον Στράτο με τρόπο που δείχνει τον πόνο του και την αγάπη που είχε στο φίλο του…

Παράλληλα, της δείχνει πολλή εμπιστοσύνη, ανοίγει την καρδιά του σ’ αυτήν και δεν μπορεί να κρύψει το θαυμασμό του για την ομορφιά της.

Μέσα στο σκοτάδι του δωματίου τους, η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) κι ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) ξαγρυπνούν περιμένοντας την επιστροφή της κόρης τους Λένας (Χριστίνα Μαθιουλάκη) που το έχει σκάσει από το σπίτι προκειμένου να πάει να δει το άρρωστο μωρό της στο νοσοκομείο.

Κι αυτό, παρά τη ρητή απαγόρευση του πατέρα της. Ακούγεται η πόρτα του σπιτιού ν’ ανοίγει είναι η Λένα με το μεγάλο της αδελφό τον Ορέστη (Κυριάκος Σαλής).

Η Λένα ζητά από τον αδελφό της να κοιμηθεί στο δωμάτιό του γιατί φοβάται πολύ, προφανώς την αντίδραση του σκληρού κι αμείλικτου πατέρα της, του Ντίνου που θα θελήσει να την τιμωρήσει παραδειγματικά για την ανυπακοή της.

Πράγματι, στο δωμάτιο του ζεύγους Βούλγαρη, ο Ντίνος παίρνει το ζωνάρι του κι ετοιμάζεται να βρει την κόρη του για να την τιμωρήσει μ’ αυτό τον τρόπο…

Η Γαλήνη, πέφτει πάνω του με αυταπάρνηση, του κλείνει την πόρτα και τον εμποδίζει να βγει από το δωμάτιο.

Είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την κόρη της από την άδικο μένος του Ντίνου.

