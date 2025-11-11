«Άγιος Έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Κυριάκος Παυλίδης και πρόεδρος της Στέρνας, βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τη σειρά που συνεχίζεται για δεύτερο χρόνο, διατηρώντας αμείωτη την αγάπη του κόσμου.

Δηλώνει χαρούμενος που αποτελεί ένα κομμάτι μιας μεγάλης επιτυχίας, «βαδίζουμε το δεύτερο χρόνο, είναι μια σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι γίνεται πραγματικά με πάρα πολλή αγάπη μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Έχουμε εξαιρετικά συνεργεία, εξαιρετικό καστ ηθοποιών και έχουμε δέσει τόσο πολύ οι μικροκοινωνίες αυτής της σειράς, οι οικογένειες με τον τρόπο που μπλέκονται. Η σειρά έχει πάρα πολλές ανατροπές και αυτό είναι ένα συστατικό της επιτυχίας της».

Όσα αποκάλυψε ο Θανάσης Κουρλαμπάς για τον ρόλο του στον «Άγιο Έρωτα»

Για τον Κυριάκο Παυλίδη θα πει ότι είναι από τους πρώτους θετικούς ρόλους που ενσαρκώνει, καθώς συνήθως του δίνουν τους «κακούς».

«Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ τον Κυριάκο, προσπαθώ να ακουμπήσω την αλήθεια του, να τη βρω για να την μεταφέρω. Ο Κυριάκος είναι το κατεξοχήν θύμα μιας δολοπλοκίας σε ένα παιχνίδι εξουσίας με τον αντίπαλο που είναι ο Παύλος Μαρκόπουλος, τον οποίο ερμηνεύει καταπληκτικά ο υπέροχος Δημήτρης Παπανικολάου, ένα εξαιρετικό παιδί. Ο Κυριάκος πέρασε καιρό στη φυλακή και τώρα έχει βγει και διεκδικεί και τη ζωή του και τη δυνατότητα να επιλύσει όσα προβλήματα συμβαίνουν στην οικογένειά του. Είναι ένας πάρα πολύ καλός πατέρας, αγαπά πολύ τα παιδιά του, αλλά ταυτόχρονα θέλει και θα κυνηγήσει και τη δική του προσωπική ευτυχία».

Τι θα γίνει, όμως, με τη Θάλεια; Μια βαθιά αγάπη που παραμένει ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου…

«Είναι δύο άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Όμως, η ζωή τους τα έφερε με τις επιλογές -είτε τις δικές τους είτε των άλλων- να βρεθούν σε χωριστούς δρόμους. Αλλά υπάρχει τέτοια αγάπη και τόσο βαθύτερο αίσθημα που ψάχνει να βρει τη δικαίωσή του».

Και από ό,τι είπε, θα περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να βρεθούν μαζί αυτοί οι δύο χαρακτήρες.

