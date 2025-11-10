Ο Γιάννης Στάνκογλου στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός, αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του και την πορεία του στο χώρο της υποκριτικής, όσο και την προσωπική του ζωή, καθώς, όπως ανέφερε είναι πέντε χρόνια ελεύθερος – λόγω προσωπικής του επιλογής.

Όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Στάνκογλου

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, μίλησε για την επαγγελματική του ζωή, ενώ σε δεύτερο χρόνο, αναφέρθηκε στο σπίτι του, τα παιδιά του και την οικογένειά του, σημειώνοντας, πως ύστερα από το διαζύγιο, δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε κάποια νέα σχέση, ωστόσο πλέον, προσέχει περισσότερο τον εαυτό του.

«Είναι δική μου επιλογή το να είμαι ελεύθερος, δεν είναι πάντα εύκολο.... Στην αρχή έχασα τον μπούσουλα αλλά τώρα κλείνουμε πενταετία από τον χωρισμό. Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι και πολύ ωραία και μέσα στο σπίτι. Το πέντε χρόνια ελεύθερος, λέει ότι θέλω να είμαι ελεύθερος...», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Έχω φτιάξει ένα σπίτι το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ, να κάθομαι μέσα εκεί, να διαβάζω, να βλέπω αγώνα, είτε καμιά ταινία. Μου αρέσει πολύ και να μαγειρεύω. Περνάω πάρα πολύ όμορφα και γενικώς έχω πολύ χαρά για τη ζωή. Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο απ’ ότι τον πρόσεχα πριν πέντε χρόνια Γυμνάζομαι στο σπίτι όσο μπορώ. Τρώω σωστά. Έχω χαλαρώσει με το ποτό. Περνάω πολύ καλά. Χτύπα ξύλο. Περνώ πολύ όμορφα 3,5 ημέρες με τα παιδιά μου. Αλλάζει το μέσα μου. Από εκεί και πέρα το να έχεις μια καλή παρέα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς ξανά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de54t3gtdp7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας μάλιστα, αναφέρθηκε στα παιδιά του και τις ασχολίες του, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του: «Έχω συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου. Θα έρθουν Σάββατο βράδυ στο σπίτι τα παιδιά και θα φύγουν Τρίτη βράδυ. Το ζήτησα από την πρώτη μέρα, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ένας άλλος Γιάννης. Τα παιδιά το πήραν πολύ ήπια, έχει να κάνει και με το πώς τους το εξηγήσαμε. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις με τη μαμά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de54s8xrvpux?integrationId=40599y14juihe6ly}