Τι αναφέρει για το δυστύχημα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην εξαφάνιση των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη της Φωκίδας, καθώς χθες, Σάββατο, εντοπίστηκαν νεκροί καταπλακωμένοι από χιονοστιβάδα. Οι τέσσερις ορειβάτες, ο Κωνσταντίνος Π., ο Γιώργος Δ., ο Θανάσης Κ. και η Δώρα Κ., είχαν ξεκινήσει το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων για την κορυφή του βουνού στη Φωκίδα, ωστόσο, αυτή έμελλε να ήταν τελευταία τους πορεία στα βουνά.

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει από το χωριό «Αθανάσιος Διάκος» για ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο. H επιχείρηση μεταφοράς των σορών τους, από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν, έχει προγραμματιστεί για σήμερα και μάλιστα θα χρησιμοποιηθεί ελικόπτερο λόγω του δύσβατου της περιοχής.

Τους τέσσερις ορειβάτες εντόπισαν οι διασώστες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, ήταν σχεδόν αγκαλιασμένοι, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Στην περιοχή όπου έχασαν τη ζωή τους πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Όπως αναφέρουν ορειβάτες και διασώστες ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού

Για την τραγωδία μίλησε στο ΕΡΤnews και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. «Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν».

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

«Tο φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

«Ο Κωνσταντίνος δεν είχε μεγάλη εμπειρία από τα βουνά», λέει ο θείος του

Απαρηγόρητοι είναι οι συγγενείς των ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο εκ των ορειβατών ήταν αρκετά έμπειροι ακι μπορούσαν θεωρητικά να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις.

Ωστόσο, ο 35χρονος Κωνσταντίνος Π. φαίνεται πως δεν είχε μεγάλη εμπειρία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο θείος του. Όπως ανέφερε: «Το παιδί έφυγε απο την Κοζάνη και πήγε στη Λιβαδειά την παραμονή των Χριστουγέννων. Χθες με πήρε ο πατέρας του τηλέφωνο και μου είπε οτι τελείωσε το παιδί. Αυτό που έκαναν ήταν επικίνδυνο. Δεν γνωρίζω αν ήξεραν πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό. Ο Κωνσταντίνος δεν είχε μεγάλη εμπειρία απο τα βουνά. Ο αδελφός του γνώριζε καλά, όμως αυτός όχι. Είναι δύσκολο όλο αυτό για μας».

Δύσκολη επιχείρηση

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων σορών από τη χιονισμένη πλαγιά.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο.

«Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστικό βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.