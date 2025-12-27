Σφάζονται στη Λέσβο για μια θέση στο ψηφοδέλτιο και στη Βουλή.

Νέες βόμβες κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για την υποψηφιότητα Δουδωνή στη Λέσβου, αλλά και του ιδίου του νυν βουλευτή Επικρατείας εξαπολύει ο βουλευτής του νομού Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, αυτή τη φορά με συνέντευξή του στο «Καρφί».

Ο Παρασκευαΐδης κάνει λόγο για «μία πρωτοφανή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας μας, όσο και λυπηρή κατάσταση» να διεξάγει «προεκλογικό αγώνα» και να έχει «αυτοανακηρυχθεί» υποψήφιος βουλευτής ο Δουδωνής, καθώς «έχει λάβει διαβεβαιώσεις άνωθεν», γεγονός που αποτελεί «μέγα πολιτικό αλλά πρωτίστως ηθικό ζήτημα για την κεντρική διοίκηση του κόμματος και μεγάλη απειλή για την απαραίτητη και πολυπόθητη ενότητα την οποία όλοι μας επικαλούμαστε».

Αλήθεια, μπορεί να παραμείνει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο Π. Παρασκευαΐδης μετά από αυτό; Και ισχύουν ή όχι όσα λέει-και είχε πει με μεγαλύτερη ένταση προ ημερών στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».