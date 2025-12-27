Το 2026 έχει 15 αργίες, τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο.

Με το 2025 να φτάνει σιγά - σιγά στο τέλος του, η σκέψη των περισσότερων από εμάς είναι στις αργίες και στα τριήμερα του νέου έτους. Δυστυχώς, το 2026 «χάνονται» κάποια τριήμερα, καθώς οι αργίες πέφτουν Σάββατο. Ο λόγος για τον Δεκαπενταύγουστο που συμπίπτει με Σάββατο τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, που πέφτει επίσης Σάββατο, περιορίζοντας τις ευκαιρίες για επιπλέον ρεπό.

Ποιες είναι οι επόμενες ημέρες εντός του 2026 που θα προσφέρουν ευκαιρία για μια απόδραση;

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για τα τριήμερα:

21 με 23 Φεβρουαρίου για την αργία της Καθαράς Δευτέρας,

1 με 3 Μαΐου για την αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς και

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου η αργία του Αγίου Πνεύματος.

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου