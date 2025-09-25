Στην κορυφή των προτιμήσεων ο «Άγιος Έρωτας»! Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μια ιστορία με πάθη και … λάθη.

Ο «Άγιος Έρωτας», έκανε πρεμιέρα εχθές, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Alpha, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σους τηλεθεατές, ενώ η πλοκή της ιστορίας, αρχίζει να ξετυλίγεται σταδιακά!

Καλά κρυμμένα μυστικά, έρωτες, εντάσεις, ψέματα, σφαίρες και φόνοι! Αυτά άφησε πίσω του ο πρώτος κύκλος με το φινάλε του.

Καινούργια πρόσωπα, νέοι χαρακτήρες, ισχυρές συμμαχίες, και εχθροί, έρωτες και πάθη! Όλα όσα έφερε η νέα σεζόν που έκανε πρεμιέρα εχθές, με ένα αποκαλυπτικό – διπλό επεισόδιο!

Κάθε ένας χαρακτήρας, αναζητά τη δική του αλήθεια. Κάθε ένα πρόσωπο ψάχνει την προσωπική του λύτρωση. Όλοι, ζητούν δικαίωση!

Τι είδαμε στα πρώτα επεισόδια του «Άγιου Έρωτα»

Με το τέλος της προηγούμενης σεζόν, ο Αργύρης αναζητά δικαίωση και παίρνει το νόμο στα χέρια του και ένα όπλο φτάνει στη κατοχή του. Η Χλόη, συντετριμμένη από τα μυστικά, καταρρέει συναισθηματικά, ενώ μαθαίνει πως η κόρη της είναι στη ζωή!

Η σεζόν, έκλεισε με αποκαλύψεις, προδοσίες, φόνους και δολοπλοκίες, ενώ στο σήμερα, όλοι έρχονται αντιμέτωποι με νέα δεδομένα!

Στην φετινή πρεμιέρα, φαίνεται πως η σφαίρα του Αργύρη, βρίσκει στόχο, όμως χωρίς να έχει το αποτέλεσμα που θέλει, καθώς μια «θεϊκή παρέμβαση», γλιτώνει τον Πατέρα Νικόλαο από την οργή του. Η Χλόη ωστόσο, ξεκαθαρίζει τη θέση της. Τον βλέπει τραυματισμένο, όμως αγέρωχη μπροστά του, τού διευκρινίζει πως δεν θα τον συγχωρήσει ποτέ για το κακό που της έκανε. Που της άρπαξε την κόρη.

Η Θάλεια από την άλλη, νιώθει συντετριμμένη που έγινε συνεργός σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, που πλήγωσε βαθύτατα το κορίτσι που μεγάλωνε, τη Χλόη.

Όσο η ιστορία εξελισσόταν, όλο και μεγαλύτερες αλήθειες ερχόντουσαν στην επιφάνεια, με μια από αυτές να σχετίζεται με την Ολυμπία και τον Παύλο, οι οποίοι πλέον είναι σίγουροι, πως αν η Χλόη το θελήσει, μπορεί να τους κλείσει στη φυλακή. Η Ολυμπία μάλιστα, κρίνει πως η Δώρα ήρθε η ώρα να μάθει ποια είναι η βιολογική της μητέρα!

Το γίνεται με τον Ανδρέα Ιωάννου; Σίγουρος για τις κινήσεις του, αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου, ενώ βαθιά μέσα του πιστεύει πως ο Μαρκόπουλος, είναι ένοχος και περιμένει με ανυπομονησία το λάθος που θα τον «κάψει»!

Χλόη και πατήρ Νικόλαος στο προσκήνιο- σε μια αγάπη που δεν βρίσκει αντίκρισμα- σε μια συγγνώμη που δεν βρίσκει αποδοχή!

Ο πολυμήχανος Ιωάννου, έρχεται για να μοιράσει απειλές στον Παύλο αποκαλύπτοντάς του πως χει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του Κυριάκου, ενώ έρχεται στην επιφάνεια και η σχέση που είχε κάποτε με τη Χριστίνα.

Σε δεύτερο χρόνο, η Δώρα μαθαίνει την αλήθεια και η Ολυμπία της δίνει υπόσχεση πως για πάντα θα είναι στο πλευρό της. Αλήθειες και ψέματα, έρχονται σιγά- σιγά στην επιφάνεια, ενώ η Μάρω, καταλαβαίνει πως τα χέρια του Παύλου, είναι βαμμένα με αίμα. Το αίμα της Κατρίν!

Μια ιστορία πόνου! Μια ιστορία αγάπης! Μια ιστορία γεμάτη πάθη! Ποιος αντέχει τις εξελίξεις; Οι νέοι χαρακτήρες έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι του «Άγιου Έρωτα», εκεί όπου οι ανατροπές, είναι δεδομένες!

Τα νούμερα της τηλεθέασης άλλωστε, μιλούν από μόνα τους! Το 14,5% στο δυναμικό κοινό και 18,3% στο γενικό σύνολο, δίνουν την απάντηση! Το κοινό ωστόσο, θέλει μαζί τον Πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη; Θα έρθει ποτέ η λύτρωση και η συγχώρεση;