«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», μία ιστορία που μας ταξιδεύει στο 1942. Πέντε αδελφές κυνηγούν τη ζωή τους! Τα πάθη, τα λάθη και οι ανατροπές είναι πάντα εδώ και όλη η προσοχή στραμμένη στην… Μελισσάνθη.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», έφτασε με μια συγκλονιστική πλοκή στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, που ταξιδεύει τους τηλεθεατές σε ένα χωριό του Ολύμπου, πίσω το 1942.

Η μετάδοση ξεκίνησε και επίσημα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, με δύο επεισόδια γεμάτα αγωνία και εντάσεις σε ένα σκοτεινό πλάνο. Πώς ξεκινά η ιστορία;

Πίσω λοιπόν στο 1942, η Θεοδώρα, μένει χήρα, αφού ο σύζυγός της, Γεράσιμος, χάνει τη μάχη με τη ζωή και πεθαίνει. Μένει μόνη της με πέντε νεαρές κόρες, με μόνο της σκοπό να τις αναθρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, δίνουν παλμό στη δραματική σειρά του Alpha.

Δεκαέξι χρόνια μετά, τρεις από τις κόρες έχουν παντρευτεί και ζουν μακριά από το πατρικό σπίτι. Ενώ οι Μαγδαληνή και η Πολυξένη ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη ζωή τους κυνηγώντας τα όνειρά τους. Παράλληλα η Μελισσάνθη με τον σύζυγό της Απόστολο, βρίσκονται στο Παρίσι. Ο μόνος τους σκοπός: να θέσουν τη σχέση τους σε «νέες βάσεις».

Η πλοκή ωστόσο, επικεντρώνεται ανάμεσα στα «θέλω» και τα «πρέπει» των ηρωίδων. Έρωτες, μυστικά, προδοσίες και συγκρούσεις ταράζουν τα νερά, ενώ όλα τα βλέμματα- για τώρα- είναι στραμμένα στη Μελισσάνθη.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Η ζωή της Μελισσάνθης

Στην πρεμιέρα λοιπόν, η Μελισσάνθη, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς φαίνεται πως η ζωή στο πλευρό του 50χρονου συζύγου της Απόστολου Φατούρου, έχει αρχίσει να γίνεται πληκτική. Το ζευγάρι, ωστόσο, διατηρούσε αρχικά, έναν γάμο γεμάτο σεβασμό και αγάπη, παρά τη διαφορά ηλικίας.

Τι γίνεται όμως, όταν ένας νεαρός άνδρας, παρουσιάζεται στη ζωή της;

Το ζευγάρι, φεύγει στο Παρίσι, με μοναδικό μέλημα να διορθώσουν τα «σπασμένα», όμως εκεί η ζωή της Μελισσάνθης, παίρνει μια νέα τροπή. Ένας νεαρός άνδρας την κολακεύει και όλα κρέμονται σε μια κλωστή.

Έτσι λοιπόν ένας παράνομος έρωτας γεννιέται ανάμεσα στη Μελισσάνθη και τον γοητευτικό Άγγελο Φλεριανό, ο οποίος είναι αποφασισμένος να την κερδίσει, αγνοώντας τα δεδομένα και τον άντρα της.

Χωράνε και άλλα μυστικά ανάμεσα στο παντρεμένο ζευγάρι; «Ναι», είναι η απάντηση.

Συγκεκριμένα, η Μελισσάνθη δεν έχει την ικανότητα να κυοφορήσει, ενώ ο Απόστολος κρατάει καλά κρυμμένο το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Δύο μυστικά, δύο ψέματα, που ταράζουν την πλοκή της ιστορίας!

Το «Happy Day» στην μεγάλη πρεμιέρα!

Όλοι συντελεστές της καθηλωτικής σειράς του Alpha, βρέθηκαν σε μια λαμπερή βραδιά για να απολαύσουν την μεγάλη πρεμιέρα για την οποία εργάστηκαν σκληρά. Η Αναστασία Παντούση, βρέθηκε μπροστά στο φακό της εκπομπής δηλώνοντας ενθουσιασμένη: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη, είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ γεμάτη. Δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα αν δεν ήμασταν όλοι εκεί και δεν αγαπούσαμε αυτό που κάνουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων η τηλεοπτική «Μελισσάνθη»!

