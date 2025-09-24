Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου κάθε Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «Γιατί ρε Πατέρα;» κάθε Δευτέρα στις 22:30 έρχεται στον ΑΝΤ1 και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Μετά την κηδεία του Λευτέρη Τσατσάνη, συγγενείς και «φίλοι» μιλάνε στη μνήμη του μέσα από την καρδιά τους!

Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε.

Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο.

Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας!

Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά.

Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν…

{https://www.youtube.com/watch?v=EFPnshKAJ8U&t=1s}