«Άγιος Έρωτας»- απόψε, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς!

Η μεγάλης πρεμιέρα για την αγαπημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας», έρχεται απόψε, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, με διπλό επεισόδιο στις 21:00.

Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η νέα σεζόν ξεκινάει με μια άκρως κινηματογραφική σκηνή, ενώ η τηλεοπτική «Σμαρώ»- η Ηρώ Μουκίου- μοιράστηκε ορισμένα μυστικά με την Κατερίνα Κανούργιου: «Η Σμαρώ θα συγκρουστεί μετωπικά με τον Μαρκόπουλο», είπε μεταξύ άλλων.

Όσα αποκάλυψε η Ηρώ Μουκίου για τον ρόλο της στον «Άγιο Έρωτα»

Η Ηρώ Μουκίου, η γλυκιά και δίκαιη Σμαρώ, βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και έκανε αποκαλύψεις λίγο πριν τη μεγάλη αποψινή πρεμιέρα.

Η Σμαρώ σε αυτό τον κύκλο επανασυστήνεται στο κοινό, «είναι μεθοδική, βάζει σε κουτάκια τα πράγματα, στοχεύει σε αυτό που θέλει και το καταφέρνει. Τώρα θα δούμε ένα πιο σκληρό, πια αποφασιστικό πρόσωπο και μπορεί να λειτουργήσει και εν θερμώ, ενώ συνήθως βάζει τα πράγματα σε τάξη, δεν είναι σαν κι εμένα χαοτική. Θα δούμε στο δεύτερο κύκλο ότι όλη αυτή η οργή μπορεί να την οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση με τον Μαρκόπουλο. Τα βάζει με τη Θάλεια, που μέχρι τώρα ήταν φίλη της, ακριβώς επειδή έχει αποκαλυφθεί ότι συνέργησε στην παράνομη υιοθεσία της μικρής Ελευθερίας», θα πει η Ηρώ.

Η Σμαρώ δε θέλει τη σχέση της Χλόης με το γιο της, «γιατί είναι πια μια παντρεμένη γυναίκα και είναι κόρη του Μαρκόπουλου. Δεν της αρέσει, όμως, και η σχέση του Αργύρη με τη Δώρα, γιατί ξαναμπήκε στην οικογένεια του Μαρκόπουλου και περιπλέκουν τα πράγματα. Για τη Σμαρώ, το χειρότερο είναι ότι ο Αργύρης δεν ξεφεύγει από αυτή την οικογένεια». Υποψιάζεται ότι υπάρχει κάτι άρρωστο στη σχέση του Μαρκόπουλου με τη Σοφία, «η Σμαρώ ψυχανεμίζεται, προοιωνίζει πράγματα, είναι λίγο σαν Κασσάνδρα. Έχει το ένστικτο ότι κάτι γίνεται και θα καταλάβει την αρρώστια αυτής της σχέσης».

«Ο δεύτερος κύκλος έχει απίστευτες σκηνές, ξεκινά πολύ δυναμικά, έχει δράση, ταχύτητα «και έχει και μια σκηνή σοκαριστική για μένα, με τον Κλεάνθη, που μέχρι τώρα λειτουργούσε πιο παθητικά, να επιτίθεται στον Παύλο και να πιάνονται στα χέρια. Μέχρι τώρα ο Κλεάνθης ήταν πιο χαμηλών τόνων, σε αντίθεση με τη Σμαρώ που πήγε και μαλλιοτραβήχτηκε με τη Χριστίνα», λέει χαρακτηριστικά.

Τι έχει αγαπήσει στη Σμαρώ; «Αγάπησα το ότι ήταν μια γυναίκα που πάλεψε στη ζωή της, δεν της χαρίστηκε τίποτα. Αγάπησα ότι σηκώθηκε από τα χαμηλά, ότι πρωτοπόρησε εκείνη την εποχή, ότι είχε έναν έρωτα απαγορευμένο, ότι μεγάλωσε μόνη της δυο παιδιά. Αγάπησα την ορμητικότητά της, την αποφασιστικότητά της, ότι δε φοβόταν τη δουλειά, δεν ντράπηκε ποτέ, και επίσης ότι κατάφερε κι έγινε το 1960 επιχειρηματίας στη Στέρνα».

Τέλος, μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της και την πίστη της στο Θεό, αλλά και την αγαπημένη της φίλη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έχει φύγει από τη ζωή.

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό, συγκλονιστικό επεισόδιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=F_mhmt5UO8I}