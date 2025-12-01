Τι δείχνουν τα νούμερα της τηλεθέασης για τις σειρές μυθοπλασίας του MEGA;

Ιστορίες που αγγίζουν, ερμηνείες που καθηλώνουν και κινηματογράφηση υψηλής αισθητικής αποτελούν τη σταθερή ταυτότητα της μυθοπλασίας του MEGA, η οποία και τον Νοέμβριο κέρδισε ξεκάθαρα την προτίμηση των τηλεθεατών.

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε και στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της δραματικής σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα, καθηλωτικά επεισόδια της κλασικής πλέον κι αγαπημένης «Γης της ελιάς».

Η δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time τον Νοέμβριο και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης. Η σειρά του MEGA ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της με μέσο όρο 20,2% στο σύνολο και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5,8 μονάδες.

Το «Μια Νύχτα Μόνο» πήρε την πρωτιά με 14,9% και στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η σειρά του MEGA άγγιξε 31,1%, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,5 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Η «Γη της ελιάς» κατέκτησε τον Νοέμβριο την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης με μέσο όρο 19,3% στο γενικό σύνολο, με την κάλυψη να φτάνει τους 1,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η δραματική σειρά του MEGA άγγιξε ποσοστό 29,8%.