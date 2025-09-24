Στιγμιότυπα από την λαμπερή Avant premiere του «Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια.

Μια ξεχωριστή Avant premiere διοργανώθηκε για την συγκλονιστική σειρά του Alpha, «Πόρτο Λεόνε», στην οποία και παραβρέθηκαν οι συντελεστές για να απολαύσουν τα πρώτα επεισόδια πριν προβληθούν στη μικρή οθόνη.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day», βρέθηκε στο σημείο και απέσπασε ορισμένα στοιχεία από τους λαμπερούς πρωταγωνιστές.

Ο σταθμός μάλιστα, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Μια λαμπερή αβάν πρεμιέρ για το «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

Στην δροσερή ταράτσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, μέσα σε ενθουσιασμό και συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε χθες η αβάν πρεμιέρ του διπλού επεισοδίου της σειράς «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», παρουσία συντελεστών και ηθοποιών που έσπευσαν να μοιραστούν τη χαρά αυτού του ξεχωριστού γεγονότος.

Όσα αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές του «Πόρτο Λεόνε»

Σε ένα κλίμα ζεστό, γεμάτο χαμόγελα και χειροκροτήματα, η προβολή κύλησε με ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως το κοινό ανυπομονεί να «βυθιστεί» στον κόσμο του «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Μετά την προβολή, οι συζητήσεις, οι ευχές και οι φωτογραφίες συνέθεσαν μια ατμόσφαιρα αληθινής γιορτής, υπογραμμίζοντας την επιτυχία μιας βραδιάς που θα μείνει αξέχαστη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρούσα στην βραδιά και η κάμερα του «Happy Day», οι οποία κατέγραψε δηλώσεις κι εντυπώσεις. Διαβάστε παρακάτω τι δήλωσαν στην κάμερα:

Μιχάλης Αεράκης: «Εύχομαι κι ελπίζω , για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, ότι το «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» θα αφήσει πολύ δυνατό αποτύπωμα στο τηλεοπτικό κοινό που θα το απολαύσει».

Κλέλια Ρένεση: «Ήταν πολλές οι πικρές στιγμές του ρόλου. Επειδή είμαι βιωματική ηθοποιός μάζευα πολύ καημό… Όταν τελείωνε το γύρισμα από το Porto Leone, έκανα ασκήσεις χαμόγελου».

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είχα ασχοληθεί με τα κόκκινα φανάρια παλαιότερα για μία παράσταση που είχα ανεβάσει. Το background της Τρούμπας το γνώριζα κι από βιβλία κι από ταινίες. Γιατί τώρα δεν έχει απομείνει τίποτα για να δούμε στον Πειραιά, σε σχέση με τα 60΄ς και την Τρούμπα….».

Για το ρόλο του Σπύρου Γιάμαρη υπογραμμίζει: «Έκανα μια διαδρομή μέσα σε αυτό, για να μπορέσω να υποστηρίξω τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα της εποχής».

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=urCpQk_x-Co}