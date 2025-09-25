Πρεμιέρα, απόψε, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στον Alpha!

Μια πρεμιέρα, μια σειρά και ένα ταξίδι γεμάτο από μητρική αγάπη. «Να με λες μαμά» , η νέα καθηλωτική- δραματική σειρά του Alpha, έρχεται απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Ο σταθμός μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο! Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

«Να με λες μαμά»: Η πρεμιέρα που θα καθηλώσει, απόψε, με διπλό επεισόδιο

Επεισόδιο 1

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ξένια, γόνος μιας πλούσιας οικογένειας των Αθηνών, με την οποία όμως έχει αραιές και τυπικές πλέον επαφές, είναι ορνιθολόγος στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Σε μια επίσκεψη ενός σχολείου από την Άρτα εκεί, θα γνωρίσει την 8χρονη Ιωάννα, ένα χαρούμενο και πανέξυπνο κορίτσι, και μια αναπάντεχη έλξη θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Σύντομα όμως η Ξένια θα καταλάβει πως το παιδί κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό του. Συγκλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα προσπαθήσει να καταγγείλει το γεγονός, αλλά οι πόρτες που θα συναντήσει θα είναι όλες κλειστές. Εντωμεταξύ, μετά από έναν έντονο καυγά της μικρής με την οικογένειά της, η Ιωάννα θα υποστεί μια απάνθρωπη τιμωρία για ακόμη μια φορά. Κι εκεί είναι που η Ξένια θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο μπορεί να σώσει αυτό το παιδί απ’ όσα υφίσταται.

{https://www.youtube.com/watch?v=Y6Mvbe1kvpo}

Επεισόδιο 2

Η Ξένια και η Ιωάννα ξεκινούν το ταξίδι τους, αγνοώντας πως η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την εξαφάνιση της μικρής. Η άφιξή τους στην Αθήνα σημαδεύεται από δύο απρόσμενα γεγονότα που θα φέρουν την Ξένια σε κατάσταση απελπισίας. Παράλληλα, η Ελβίρα, συγκλονισμένη απ’ τα λόγια της κόρης της στο χθεσινό τους τηλεφώνημα, αναμετριέται με τα λάθη της, όταν δέχεται την αναπάντεχη επίσκεψη της βιολογικής μητέρας της Ξένιας, Αγγέλας. Η γυναίκα θα μοιραστεί μια τραγική είδηση μαζί της και θα την παρακαλέσει να της κάνει μία τεράστια χάρη. Η Ελβίρα, παρόλο που κλονίζεται απ’ όσα ακούει, θα αρνηθεί κατηγορηματικά και θα τη διώξει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έξω όμως από την εταιρεία, μια συγκινητική έκπληξη περιμένει την Αγγέλα, που θα αλλάξει τις ζωές όλων από εδώ και πέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=rshiUaKtZsw&feature=youtu.be}

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=MOGuvg0Qa24}