Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του Alpha για τη σειρά «Να με λες μαμά», η νεαρή πρωταγωνίστρια παραχωρεί μια διαφορετική συνέντευξη.

Η Ναυσικά Κόκοτα, η μικρή πρωταγωνίστρια της νέας σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου και παραχώρησε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη συνέντευξη.

Λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα λοιπόν, η τηλεοπτική «Ιωάννα», συνάντησε την Σταματίνα Τσιμτσιλή και της μίλησε για το ενδιαφέρον της προς την υποκριτική, τις ασχολίες που έχει ως ένα μικρό κορίτσι, αλλά και τα ρολό της σειρά που καλείτε να φέρει εις πέρας: «Έχω άγχος για το πώς θα βγει και το αποτέλεσμά της», ανέφερε αρχικά η ταλαντούχα Ναυσικά.

Να σημειωθεί πως η πρεμιέρα της σειράς, έρχεται απόψε, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00, όπου οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τη νεαρή ηθοποιό εν δράση, καθώς υποδύεται ένα μικρό κορίτσι που κακοποιείτε από την μητέρα και τον σύντροφό της. Στο δρόμο της ωστόσο, θα βρεθεί η Ξένια, η ηθοποιός Μαρία Κίτσου, η οποία θα την αγκαλιάσει και θα την προστατεύσεις.

Πώς όμως θα εξελιχθεί η ιστορία;

Όσα ανέφερε η Ναυσικά Κόκοτα στην κάμερα του Alpha

Στο απόσπασμα λοιπόν που προβλήθηκε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» η νεαρή Ναυσικά ρωτήθηκε για το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της προς την υποκριτική, ενώ η ίδια απάντησε με ειλικρίνεια και την τρυφερότητα της ηλικίας: «Έβλεπα σήριαλ, μου άρεσαν οι ηθοποιοί, το ζήτησα από τη μαμά μου κι έγιναν όλα μαγικά!», ανέφερε αρχικά ενώ στην πορεία σημείωσε και το πώς έφτασε να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του Alpha, αποκαλύπτοντας πως πέρασε τα απαραίτητα δοκιμαστικά: «Είχα αρκετό άγχος. Μετά από το πρώτο (δοκιμαστικό) σκέφτηκα ότι υπάρχει περίπτωση να μη με ήθελαν, όχι γιατί δεν είμαι καλή αλλά γιατί δεν τους ταιριάζω. Οπότε, δεν είχα άγχος!».

Παράλληλα, η πρώτη της δουλειά στο χώρο, ήταν σε διαφημιστικό ενώ το πρώτο σήριαλ το «Να με λες μαμά»: «Διαφήμιση. Ήταν κουραστικό αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το πρώτο σήριαλ που έχω κάνει. Και το θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω θεατρικές παραστάσεις. Τώρα έχω ξεκινήσει πρόβες για ένα μιούζικαλ με βυζαντινή μουσική».

«Ειλικρινά, όταν το έμαθα άρχισα να πηδάω από τη χαρά μου, γιατί δεν περίμενα να βγάλω ένα τόσο καλό αποτέλεσμα», ανέφερε μεταξύ άλλων η νεαρή πρωταγωνίστρια, ενώ μοιράστηκε και ορισμένες «τεχνικές» που χρησιμοποίησε για να ενσαρκώσει το ρόλο της: «Πέντε μήνες διήρκεσαν τα γυρίσματα. Δεν είχα άγχος με τα λόγια… Το δύσκολο στις σκηνές ήταν ότι έπρεπε να νιώθω πράγματα, που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορεί κάποιο παιδί να τα νιώσει. Προσπάθησα να μπω στο ρόλο της Ιωάννας και να νιώσω όπως θα ένιωθε. Πριν ξεκινήσουμε τη σκηνή γελάγαμε, οπότε ήμουν μια χαρά».

Κλείνοντας ωστόσο η μικρή τηλεοπτική «Ιωάννα» ρωτήθηκε για την σχέση και τη συνεργασία της με την Μαρία Κίτσου, η οποία στο σήριαλ κάνει τα «αδύνατα- δυνατά» για να την προστατεύσει: «Με τη Μαρία Κίτσου, για κάποιο λόγο, ήταν σα να είχαμε ένα σύνθημα μεταξύ μας αλλά όχι με λόγια, με τις ματιές, σα να μας μας ένωνε ένα αόρατο σκοινί και συνεργαζόμασταν άψογα. Πάντοτε κάναμε μια πρόβα οι δυο μας, καμιά φορά τη ρώταγα τη γνώμη της πώς να πω κάτι που δεν ήξερα. Γενικά ήμασταν δεμένες. Και τώρα είμαστε, η αλήθεια είναι».

«Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι εάν δεν ήταν εκείνη δε νομίζω ότι θα το έκανα αυτό. Και μπράβο για το κουράγιο της. Και τώρα το κατάλαβα ότι όλα αυτά που μου δίνει κάθε μέρα, δεν είναι αυτονόητα. Τα θεωρούσα αυτονόητα αλλά δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναυσικά για την μητέρα της, προκαλώντας συγκίνηση!

