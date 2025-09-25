Τολμηρή αλλά… άτυχη η Γωγώ από το Deal!

Ούτε λεπτό δεν δίστασε η Γωγώ στο σημερινό επεισόδιο του Deal, η οποία τα έπαιξε όλα για όλα, αν και από την αρχή δεν φάνηκε να είναι ιδιαίτερα τυχερή.

Ασταμάτητη ωστόσο, αρνήθηκε όλες τις προσφορές τους τραπεζίτη, χτυπώντας τρεις φορές το χέρι στο κουτί, τόσο στην προσφορά των 500ων – όσο και των 800ων ευρώ! Της βγήκε σε καλό;

Μόνο ανατροπές το Deal

Πιο συγκεκριμένα, η Γωγώ, είχε βγάλει από νωρίς, τα μεγάλα ποσά από το παιχνίδι, με την χειρότερη στιγμή να έρχεται όταν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε τρία κουτιά. Η ίδια είχε τον αριθμό «6» και ενώ έπαιζαν ακόμη οι 40.000 ευρώ, το προαίσθημά της διαψεύστηκε, άνοιξε το «20» και έχασε την ευκαιρία της!

Η ίδια ωστόσο, αποκρίθηκε στον Γιώργο Θαναηλάκη: «Δεν πειράζει…» και συνέχισε δυναμικά να ανοίγει το ένα κουτί μετά το άλλο, αφαιρώντας όμως από τον πίνακα τα μεγαλύτερα ποσά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd1ujjcj6pu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί πως προς το τέλος του παιχνιδιού, τα εναπομείναντα ποσά, ήταν τα 20, τα 250 και τα 1.500 ευρώ. Άνοιξε το «13» και έβγαλε τα 20 ευρώ, αυξάνοντας τις πιθανότητες να φύγει με τα 1.500.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν, αρνήθηκε την προσφορά του τραπεζίτη που της έδινε τα 800 ευρώ και βγήκε κερδισμένη, καθώς το κουτί της περιείχε τα 1.500 ευρώ!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd1v7itb4vgh?integrationId=40599y14juihe6ly}