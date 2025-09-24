Νέο επεισόδιο Exathlon, καινούρια αγωνίσματα και ένα παράπονο από τον Καραγκούνια προς την Ιωάννα.

Στο αποψινό επεισόδιο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στο Exathlon, οι αγώνες ου έρχονται είναι μεγίστης σημασίας για τους παίχτες της μπλε και της πορτοκαλί ομάδας, οι οποίοι μπαίνουν στην αρένα με σκοπό να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η πρώτη πίστα, αφορά των αγώνα ασφαλείας, όπου από την ηττημένη ομάδα θα έρθει και ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση, ενώ αμέσως μετά οι παίχτες, έρχονται αντιμέτωποι στο στίβο μάχης, σε ένα νέο αγώνισμα σπιτιού, από το οποίο θα κριθεί ποια ομάδα θα απολαύσει τις ανέσεις της βίλας!

Κάθε συνδυασμός, κάθε ματσάρισμα, έχει να προσφέρει πολλά, ενώ μια λάθος κίνηση ή βολή, μπορεί να δώσει και το καθοριστικό αποτέλεσμα.

Ο Καραγκούνιας ωστοσο, ξεκινάει με παράπονα…

Το παράπονο του Καραγκούνια στο Exathlon

Ο Τάκης Καραγκούνιας λοιπόν, μιλώντας στην κάμερα του Exathlon, εξέφρασε ένα παράπονο το οποίο αφορά άμεσα την συμπαίκτριά του, Ιωάννα, που όπως δήλωσε του «έκανε μαθήματα» για το πώς πρέπει να μιλάει μπροστά στις κάμερες.

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχα και ένα μάθημα, για το τι πρέπει να λέω στην κάμερα και το πώς πρέπει να φέρομαι. Όταν θα είναι δηλαδή, η κάμερα μπροστά, η Ιωάννα μου είπε πώς πρέπει να μιλάω γι’ αυτή και πώς όχι. Οκ, ήταν μια σκηνή, ασήμαντη μπορώ να πω για εμένα», ανέφερε αρχικά εμφανώς επηρεασμένος από τα όσα έλαβαν χώρα νωρίτερα.

Στο αμέσως επόμενο πλάνο η Ιωάννα και ο Τάκης συνομιλούν στον πάγκο με την πρώτη να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό που είπες μπροστά στην κάμερα, δεν ήταν και πολύ ωραίο, «πήγαινε στην Ιωάννα να σου κάνει μασάζ» Πρόσεχε λίγο τι λες μπροστά στην κάμερα».

«Όταν με ονοματίζεις με πειράζει», δήλωσε η Ιωάννα, ενώ ο Καραγκούνιας της απάντησε: «Μου έχεις κάνει μασάζ πεντακόσιες χιλιάδες φορές».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Τάκης Καραγκούνιας, φαίνεται να εκφράζει το παράπονό στον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, ενώ μιλώντας στην κάμερα λέει χαρακτηριστικά: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν πρόκειται να ξανά κάνω χιούμορ με την Ιωάννα γιατί μου έδειξε μετά από έναν μήνα που είμαστε εδώ ότι θίχθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θίχθηκε, όταν, ξανά λέω, ότι υπάρχει όλο αυτό το φιλικό περιβάλλον και η φιλική σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας».

