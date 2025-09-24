Ο TikToker που έφτασε στο «Cash or Trash», με ένα γιγάντιο αντικείμενο!

Στο σημερινό επεισόδιο του «Cash or Trash», ο TikToker , Γουίλιαμς, κατέφθασε κρατώντας ένα γιγαντιαίο αντικείμενο για το οποίο απέσπασε το ποσό των 170 ευρώ!

Ο νεαρός μπασκετμπολίστας και TikToker διηγήθηκε την ιστορία του διακοσμητικού αντικειμένου και πώς έφτασε στα χέρια του, πριν ακόμη επιβεβαιώσει πως βρήκε αγοραστές.

Η αγορά λοιπόν αφορούσε μια γιγάντια ρακέτα την οποία του είχαν χαρίσει οι φίλοι του προκειμένου να του κάνουν πλάκα για το ύψος του, καθώς ο νεαρός φτάνει το 1,97.

Ο Θάνος, που βρίσκεται στο πλευρό της Δέσποινας Μοιραράκη, ανέφερε ορισμένα στοιχεία αναφορικά με το αντικείμενο που ο Γουίλιαμς έφερε προς πώληση στο «Cash or Trash», λέγοντας μάλιστα, πως η μάρκα της είναι η πιο γνωστή σε αθλητικά είδη τένις. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι χρηστική λόγω όγκου και μεγέθους, αλλά ιδανική για διακοσμητικό στοιχείο.

Σε δεύτερο χρόνο, η παρουσιάστρια, έδωσε το λόγο στον Γουίλιαμς, ο οποίος ρώτησε το Θάνο, αναφορικά με την αξία της τεράστιας ρακέτας.

«Είναι ένα εντυπωσιακό αντικείμενο. Μπορεί να μην είναι κάτι πολύ ακριβό, αλλά ξεχωρίζει και θα ήθελε ο κάθε ένας να το αποκτήσει. Η εκτίμησή μου είναι 200 ευρώ», υπογράμμισε ο ειδικός.

Προτού οι δυνητικοί αγοραστές, δουν το αντικείμενο, έβαλαν ορισμένα στοιχήματα μεταξύ τους για το κρύβεται κάτω από το μπλε πανί.

Ο Θάνος Μαρίνης και η Άντα διεκδίκησαν το αντικείμενο, όταν ένας ακόμη δυνητικός αγοραστής μπήκε στο παιχνίδι, μαζί με την Άννα Μαρία. Η διεκδίκηση ξεκίνησε από τα 40 ευρώ, ενώ σταδιακά το ποσοστό ανέβηκε στα 170 ευρώ από τον Θάνο Μαρίνη.

