Από το Exathlon στα χειρουργεία! Τι δήλωσε ο Στάθης Σχίζας για τον Γιώργο Καράβα;

Ο φακός της εκπομπής «Happy Day», εντόπισε τον Στάθη Σχίζα, ο οποίος και μίλησε στην δημοσιογράφο τόσο για τον τραυματισμό του στο χέρι και τη συμμετοχή του στο Exathlon, όσο και για τον Γιώργο Καράβα, τον παρουσιαστή του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ.

Να σημειωθεί, πως παρά το γεγονός πως ο Στάθης Σχίζας είχε κερδίσει στο παρελθόν το Survivor, από το Exathlon, αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα λόγω του τραυματισμού του. Μάλιστα, πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, ο ίδιος είχε κάνει ορισμένες δηλώσεις αναφορικά με τον Γιώργο Καράβα, για τις οποίες έχει αναθεωρήσει.

Όσα ανέφερε ο Στάθης Σχίζας για τον τραυματισμό, το Exathlon και τον Γιώργο Καράβα

Αναφορικά με τον τραυματισμό που του «έκοψε» και την πορεία άξαφνα στο αθλητικό ριάλιτι, δήλωσε αρχικά: «Το χέρι μου σακατεύτηκε, έχει σπάσει σε 2-3 σημεία, είμαστε για χειρουργεία. Πώς έγινε; Στο Exathlon σε μία πίστα ήρεμη τρέχω, τρέχω κοπανάω σε ένα σίδερο, σπάει, συνεχίζω παίζω με σπασμένο, γεια σας… χαιρέτησα!».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο πρώην παίχτης του Exathlon, τοποθετήθηκε για τα όσα είχε αναφέρει σχετικά με το ρόλο που έχει αναλάβει ο Γιώργος Καράβας, ζητώντας μάλιστα και μια δημόσια συγγνώμη:

«Κοίτα στην αρχή, αν θυμάσαι είχα κάνει μια δήλωση στην οποία είχα πει ότι μου κλώτσαγε λίγο αλλά τώρα που τον γνώρισα και τον είδα πώς είναι να δουλεύει, έπεσα έξω, του ζητάω δημόσια συγγνώμη, είναι όπως πρέπει να είναι ακριβώς. Προσπαθεί κάθε φορά να γίνεται καλύτερος, είναι πάνω από όλα επαγγελματίας και ότι και να του δώσεις θα προσπαθήσει να το εξελίξει και να το κάνει. Ασχολιόταν δίπλα μας, ότι και να πω είναι top, φιλιά Γιώργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

