Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Exathlon!

Η ένταση και το πάθος στα ύψη για τους παίχτες του Exathlon, λίγο πριν το απόλυτο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, φτάσει στον μεγάλο τελικό.

Όλοι οι αθλητές μέχρι και σήμερα, απέδειξαν την αξία τους και τις αντοχές τους μέσα στο στίβο μάχης, ενώ σαφέστατα ο κάθε ένας εξ αυτών είχε θέσει από την αρχή του παιχνιδιού τους δικούς του στόχους.

Στο σήμερα ωστόσο, ο Γιώργος Καράβας, υποδέχτηκε τη Δώρα, τη Στέλλα, τον Γιώργο και το Φάνη σε ένα διαφορετικό παρκούρ, ενώ η διαδικασία του τελικού είχε ξεκινήσει ήδη από το χθεσινό επεισόδιο.

Τελικός Exathlon: Δεύτερος πόντος για Στέλλα και Φάνη

Στο σήμερα λοιπόν, οι αγώνες συνεχίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τα όσα προβάλλονται αυτήν την ώρα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, οι τέσσερις παίχτες, παλεύουν για τη νίκη και το τρόπαιο.

Πριν από λίγα λεπτά ωστόσο η Στέλλα απέναντι στη Δώρα, κατάφερε να κάνει την ανατροπή, να καλύψει το κενό και να κάνει εύκολα το 5/5 κερδίζοντας τον 2ο πόντο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddewrdo4uupl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του ο Φάνης, κατάφερε να κάνει και ο ίδιος την κίνηση «ματ», ενώ όλα κρίθηκαν στον πόντο. Και οι δύο άνδρες, βρέθηκαν να παλεύουν σώμα με σώμα, ενώ κ Φάνης με τη λήξη του αγώνα εξέφρασε τη χαρά του φωνάζοντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddex01lghedl?integrationId=40599y14juihe6ly}