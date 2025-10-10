Exathlon- Εδώ που δοκιμάζονται οι αντοχές…

Οι ανατροπές συνεχίζονται ακόμη και στον τελικό του Exathlon, ενώ μια ανάσα πριν βγει ο μεγάλος νικητής του απόλυτο αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ, η Στέλλα κατέρρευσε.

Πιο συγκεκριμένα, στο αποψινό επεισόδιο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, είναι εδώ που κρίνονται όλα. Παρ’ όλα αυτά, οι αντοχές και η ψυχολογική δύναμη μειώνονται καθώς τα αγωνίσματα, είναι πολλά, η κούραση μεγάλη και η ανάγκη για την επιτυχία… ακόμη μεγαλύτερη.

Κατέρρευσε η Στέλλα στον τελικό του Exathlon

Η Στέλλα με τη Δώρα λοιπόν, μπήκαν στο στίβο μάχης με σκοπό να αποδείξουν για ακόμη μια φορά τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν η μια τον πόντο της άλλης, ώστε να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο τρόπαιο.

Παρά την ψυχολογική δύναμη ωστόσο, η Στέλλα, αμέσως μετά το αγώνισμα κατέρρευσε, έπεσε στο έδαφος, ενώ έχασε και τον πόντο από την Δώρα, η οποία έκανε το 3- 2.

Η Στέλλα βρέθηκε στο πάτωμα, έχοντας τις αισθήσεις της, ωστόσο η σωματική και ψυχολογική κούραση φαίνεται πως την κατέβαλαν. Αμέσως μετά όλοι οι συμπαίκτες της βρέθηκαν στο πλευρό της, όμως η ίδια, φαίνεται πως χρειάστηκε το χρόνο της για να συνέλθει.

«Η κόπωση έχει δείξει τα σημάδια της… και με το παρά πάνω, έχει άπειρη ζέστη και μετά από τόσα αγωνίσματα, είναι λογικό να κουράζεσαι. Πλέον νομίζω η πιο ψύχραιμη και η πιο συγκεντρωμένη, θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα…», ανέφερε αρχικά ο Ντάνιελ.

Στο επόμενο πλάνο ωστόσο, φαίνεται πως ο Τάκης Καραγκούνιας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, προσπάθησε να εμψυχώσει τη Στέλλα, δίνοντας της θάρρος και πίστη για αυτό που παλεύει.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddeumpp5w34p?integrationId=40599y14juihe6ly}