Η δεύτερη φάση του bootcamp στο GNTM 6, μόλις ξεκίνησε!

Το GNTM 6, το απόλυτο project μόδας, φέτος γράφει ιστορία από το μηδέν και αυτό είναι φανερό, ήδη από τα πρώτα λεπτά του διαγωνισμού.

Τι γίνεται όταν τα πενήντα υποψήφια μοντέλα, καλούνται να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλων, από τώρα;

Πώς θα περπατήσουν στην πασαρέλα και στη συνέχεια πώς θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν.

GNTM 6: Έτσι διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια

Μετά την πρώτη φάση της πασαρέλα λοιπόν, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ανέλαβε δράση και χώρισε τους υποψήφιους σε ζευγάρια ενώ μετ’ έπειτα κλήθηκαν να περπατήσουν μαζί και ταυτόχρονα να ξεχωρίσουν.

Υπέρλαμπροι, μέσα σε κομψά ρούχα, αγόρια και κορίτσια, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, σε μια «μάχη» χωρίς προηγούμενο.

Σε δεύτερο χρόνο, οι κριτές, περίμεναν με ανυπομονησία, να δουν τις ικανότητες των υποψηφίων, ενώ αμέσως μετά, ανακοίνωναν και το ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση και ποιος παίρνει το εισιτήριο της επιστροφής.

Μέχρι τώρα ωστόσο, η κριτική επιτροπή, φαίνεται να δυσκολεύεται αισθητά, καθώς ο ανταγωνισμός, σίγουρα, είναι μεγάλος!

Δείτε στο βίντεο πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια:

