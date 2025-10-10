Χαμόγελα, άγχος και θέληση. Όλα στο GNTM 6!

Τα bootcamp του GNTM 6, μόλις ξεκίνησαν και οι διαδικασίες είναι διαφορετικές, ανατρεπτικές και εξαιρετικά απαιτητικές.

Όπως έκαναν σαφές η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όλα φέτος παίζονται αλλιώς και τίποτα δεν είναι εύκολο. Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν στο πλατό οι κριτές τα 50 επίδοξα μοντέλα.

Τα πρώτα βήματα των μοντέλων στο GNTM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου λοιπόν, καλωσόρισε τους 50 υποψήφιους στα bootcamp, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλωσορίσατε λοιπόν στα bootcamp του GNTM. Σας έχουμε δει όλους , προφανώς και μας αρέσατε γι΄ αυτό είστε εδώ. Φέτος η διαδικασία ξεκινάει διαφορετικά με φωτογραφίες. Η πρώτη δοκιμασία έχει σχέση με την πόζα και λέγεται ID Posing ».

Σε δεύτερο χρόνο η Ζενεβιέβ Μαζαρί πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Αυτή η διαδικασία θα είναι βάναυση… Σας δίνουμε 10 λεπτά για να ανοίξετε βαλίτσες αν θέλετε να σουλουπωθείτε και να αλλάξετε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Μετά τα δέκα λεπτά, χωρίζεστε σε πέντε ομάδες και ξεκινάτε να ποζάρετε για ένα λεπτό μπροστά σους κριτές», σημείωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Να σημειωθεί πως τα μοντέλα έχουν δέκα λεπτά να ετοιμαστούν και 60 δευτερόλεπτα για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ οι κριτές επιλέγουν επί τόπου ποιος αποχωρεί και ποιος συνεχίζει.

Σε δεύτερο χρόνο, υποδέχτηκαν στο πλατό τον σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου για τον οποίο θα περπατήσουν στην πασαρέλα: «Θα πάρετε μέρος στην συγκλονιστική πασαρέλα, για να περάσετε στην επόμενη φάση θα αναμετρηθείτε δύο δύο. Το πρώτο στάδιο θα είναι υπό τις εντολές του Δημήτρη. Στη μονομαχία, θα πρέπει να αποδείξετε ότι είστε διαφορετικοί… με όλα τα στυλ… θα πρέπει να εντυπωσιάσετε. Μονομαχίες πασαρέλας λοιπόν και καλωσορίσατε στη μόδα…», σημείωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ αμέσως μετά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έδωσε εντολή να αποχωρήσουν όλοι για να ετοιμαστούν.

Τα μοντέλα πλέον είναι στα χέρια των ειδικών!

