Όλες οι εξελίξεις από την σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Το «Να μ’ αγαπάς», η νέα καθημερινή σειρά του Alpha, έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, ενώ οι εξελίξεις έρχονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Το παρελθόν, έρχεται στο παρόν και οι ισορροπίες ανατρέπονται. Πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και πώς επηρεάζονται οι χαρακτήρες της σειράς; Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε αυτή την εβδομάδα

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 6

Η Ζωή εισβάλει στο δωμάτιο των διδύμων, αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι παιδιά της και προσπαθεί να τους εξαγοράσει με λεφτά, προκαλώντας την οργή και την απογοήτευση της Φωτεινής και του Λευτέρη. Τα δίδυμα ανασυντάσσονται, και ορκίζονται να μη λυγίσουν. Η Φωτεινή καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νικαίτης, έχοντας σαν σχέδιο, να γίνει ο εφιάλτης της Ζωής.

Ο Άγγελος συναντά τυχαία τη Ζωή, και μένει να την κοιτά από απόσταση, ενώ εκείνη είναι χαμένη στις σκέψεις της. Η Άννα και ο Ορφέας αναμετρώνται με τη σκιά του αναγκαστικού τους αρραβώνα. Η Ζωή πιέζει τον Θεόφιλο να της πει γιατί επιμένει για τον γάμο Ορφέα και Άννας. Η μοίρα φέρνει κοντά τον Λευτέρη και την Άννα όταν εκείνος την βλέπει κλαμένη. Του λέει για τον εκβιασμό του Χρήστου κι αυτός προσφέρεται να την βοηθήσει.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 7

Η Φωτεινή εισχωρεί στην οικογένεια Καλλιγά ως βοηθός της Νικαίτης, αυξάνοντας όλο και περισσότερο την πίεση στη Ζωή. Παράλληλα, ο έρωτας του Λευτέρη με την Άννα ανθίζει, ενώ ο Ορφέας αρχίζει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φωτεινή. Η Νικαίτη το αντιλαμβάνεται εγκαίρως και το βλέπει ως ευκαιρία για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά της. Κι ενώ οι σχέσεις όλων περιπλέκονται επικίνδυνα, ο μυστηριώδης Άγγελος Μανιάτης αποφασίζει να αποκαλύψει στον Λευτέρη το τρομερό μυστικό που κρύβει και πώς αυτό συνδέεται με την οικογένεια Καλλιγά.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 8

Ο Άγγελος προτείνει στον Λευτέρη να γίνει το δεξί του χέρι και να έχει από κοντά την οικογένεια Καλλιγά. Ο Θεόφιλος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο, αφού οι τράπεζες δεν του δίνουν την παράταση που ζητά για να βρει λύση. Ο αρραβώνας Ορφέα και Άννας δείχνει να μην έχει μέλλον, αφού στη ζωή τους έχουν μπει η Φωτεινή και ο Λευτέρης. Η Σοφία είναι έξαλλη, που η Νικαίτη και η Ζωή πήγαν στο εξοχικό χωρίς να την πάρουν μαζί τους. Η πυρκαγιά που κατακαίει το εξοχικό της οικογένειας και απειλεί τις ζωές της Νικαίτης και της Ζωής, έρχεται να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 9

Μετά τη διάσωση της Ζωής και της Νικαίτης από τη φωτιά κάτι αλλάζει στις σχέσεις της Ζωής με τα δίδυμα. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρχίζουν να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε εκδίκηση και συναισθηματική ταύτιση, ενώ η Ζωή παλεύει με τις ενοχές της. Ο Άγγελος αποκαλύπτεται ως νόθος Καλλιγάς με σχέδιο εκδίκησης. Ο Χάρης, οργισμένος από τη σύγκριση με τον Ορφέα, οργανώνει σκοτεινή «αποστολή» για να πλήξει τον αδερφό του. Η Άννα δείχνει φανερά συναισθήματα για τον Λευτέρη, ενώ η Σοφία αναζητά μια ευκαιρία με τον Άγγελο. Η Ζωή αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα δίδυμα παιδιά της, σε μια κρίσιμη συνάντηση.



Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 10

Ο Αμερικανός επενδυτής που έρχεται είναι η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας του Θεόφιλου Καλλιγά, όμως ο Χάρης προσπαθεί να τον σαμποτάρει. Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων κι ο Λευτέρης δέχεται μια απροσδόκητη πρόταση από τον Θεόφιλο που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Η Φωτεινή, διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματά της για τον Ορφέα, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως εκείνος την πλησιάζει όλο και περισσότερο. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος, πλέκει το δίχτυ της εκδίκησης, έτοιμος να καταστρέψει τον Καλλιγά.