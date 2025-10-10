«Grand Hotel»- Όλα τα μυστικά μένουν εδώ!

Η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη στο «Grand Hotel», ενώ όλοι οι χαρακτήρες της σειράς, έχουν να αντιμετωπίσουν το δικό τους πρόβλημα και να έρθουν αντιμέτωποι με τους δικούς τους φόβους.

Τα ψέματα συνεχίζονται και το παρελθόν, επηρεάζει το παρόν, ενώ η Αλίκη έρχεται σε σύγκρουση με τη Σοφία και η Κυβέλη, κάνει τα αδύνατα- δυνατά να ξανά κερδίσει το ξενοδοχείο.

Τα νέα επεισόδια έρχονται για να δώσουν απαντήσεις, από Δευτέρα 13 έως Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

«Grand Hotel»: Πώς θα συνεχιστεί η ιστορία

Η Αλίκη έρχεται σε κατά μέτωπο σύγκρουση με τη Σοφία που την πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο… Η Κυβέλη ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να πάρει πίσω το ξενοδοχείο και ετοιμάζεται να δανειστεί χρήματα από ένα πολύ επικίνδυνο άτομο… Ο Ρήγας αρχίζει να δέχεται απειλές από παντού και να φοβάται πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έτσι, παίρνει μια μεγάλη απόφαση… να πουλήσει το Grand Hotel…

Η Αλίκη απογοητεύεται, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος ακύρωσης του γάμου της με τον Ρήγα, αλλά ο Άρης και η Φρίντα της λένε ότι ο Ρήγας κάτι φοβάται που τον κάνει ευάλωτο. Η παρουσία της πλούσιας Ρεγγίνας και το ενδεχόμενο πώλησης του Grand Hotel αναστατώνει την οικογένεια Γαζή, αλλά και τον Χατζημήτρο. Ο Άρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το μυαλό του την Αλίκη, αλλά ο έρωτάς του για εκείνη είναι πιο δυνατός από τη λογική…

Ο Ρήγας, κοροϊδεύοντας τον Νικόλα και την Ελένη, έχει πια και το ποσοστό του Νικόλα από το ξενοδοχείο και προχωράει κανονικά στην πώληση. Η Αλίκη αναγνωρίζει τη φωνή του απαγωγέα της στο αστυνομικό τμήμα, την ώρα που ο Άρης προσεγγίζει τη Ρεγγίνα για να μάθει πού και πότε θα γίνει η τελική συμφωνία για την πώληση του ξενοδοχείου. Ο Ρήγας βρίσκει τυχαία τις φωτογραφίες της πρώτης του γυναίκας στο δωμάτιο της Αλίκης και παθαίνει πανικό.

Η Αλίκη μαθαίνει σοκαρισμένη ότι το ξενοδοχείο πουλήθηκε και έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τον Ρήγα… Ο Ρήγας ζητάει από την Κυβέλη να φύγει μαζί του… Ο Άρης προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να τον εμπιστευτεί. Κι ενώ είναι έτοιμος να της μιλήσει για τον εαυτό του, εμφανίζεται ο Χρόνης και τους ανακοινώνει την εξαφάνιση της Ρεγγίνας…

