Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Τσίκλης για το ρόλο του «Στο Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

O Δημήτρης Τσίκλης, που υποδύεται τον σκληρό αλλά παράλληλα ερωτευμένο Οδυσσέα Σκλαβοδήμο στην σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός, ανέφερε πως υπάρχουν πολλές γυναίκες στη ζωή του, ενώ ο τηλεοπτικός Οδυσσέας «Έχει όλα τα στερεότυπα της πατριαρχίας…».

Πώς βλέπει τον ρόλο του Οδυσσέα ο Δημήτρης και τι στοιχεία έδωσε στον χαρακτήρα του; «Εγώ στον Οδυσσέα είδα όλα τα alpha male στοιχεία κι έβαλα όλα τα στερεότυπα της πατριαρχίας. Ο Οδυσσέας είναι όλοι οι άντρες που προσπάθησαν να σκληρύνουν, να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι, να μπούνε σε όλα αυτά τα «πρέπει» και τα καλούπια που τους ορίζει η κοινωνία για το πως πρέπει να είναι ένας άντρας, ειδικά στην τότε εποχή. Από την μία είναι ένας ρομαντικός άντρας, ο οποίος αποζητά την αγάπη και από την άλλη είναι ένας άντρας καταπιεσμένος που προσπαθεί να γίνει αυτό που οι άλλοι θέλουν για εκείνον».

Σχετικά με τις εξελίξεις στη σειρά και τη σχέση του με την Μαγδαληνή, ο ταλαντούχος ηθοποιός αποκαλύπτει: «Υπάρχουν πολλές γυναίκες στη ζωή του αλλά για πρώτη φορά συναντάει κάτι αγνό, κάτι τόσο σπάνιο, δεν έχει ξανανιώσει έτσι όπως νιώθει για την Μαγδαληνή. Πέρα από το λιμάνι και πέρα από όλες αυτές τις ύποπτες δουλειές που κάνει ο Οδυσσέας και θα δείτε στο μέλλον, το θέμα του είναι ο πατέρας του. Η σχέση που έχει με τον πατέρα του, ο τρόπος με τον οποίο εξουσιάζει η σχέση αυτή, η πατρική, τη ζωή του και το «είναι» του. Νομίζω ότι θα υπάρξει για αρκετό διάστημα μια κόντρα με τον πατέρα του αλλά κάποια στιγμή έρχεται αυτό το κομβικό σημείο που πρέπει να αποφασίσεις αν θα αφήσεις τους άλλους να ορίζουν εσένα ή θα ορίσεις εσύ ο ίδιος τη ζωή σου»

Ποιο είναι το κοινό στοιχείο του Δημήτρη και του Οδυσσέα; «Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Κι αυτό είναι ένα δικό μου κοινό με τον ρόλο μου, γιατί ο Οδυσσέας θα κάνει επανάσταση μόνο για την αγάπη. Πιστεύω ότι στην εποχή που ζούμε σήμερα, το μόνο που μας λείπει είναι η αγάπη και η ανθρωπιά. Σε μια στιγμή που πεθαίνουν παιδιά γύρω μας κι εμείς τα βλέπουμε από τον καναπέ μας σαν θεατές, νομίζω ότι μόνο η ανθρωπιά και η αγάπη θα μας σώσουν».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=INaehPDYVC0}

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε στις 21:00 και κάθε Παρασκευή με διπλό επεισόδιο στον Alpha!

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=8N-sJFjwcNM}