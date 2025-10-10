«Να μ’ αγαπάς»- Οι καθηλωτικές εξελίξεις, απόψε στις 20:00!

Η καθημερινή, δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», συνεχίζει να εκπλήσσει τους τηλεθεατές, με την πλοκή και στην υπόθεση της ιστορίας. Όλα ανατρέπονται!

Ο αρραβώνας της Άννας και του Ορφέα γίνεται, αλλά η Εβίτα παραμονεύει…

«Να μ’ αγαπάς»- Η συγκλονιστική συνέχεια

Η μεγάλη βραδιά του αρραβώνα του Ορφέα και της Άννας εξελίσσεται, οι καλεσμένοι περιμένουν αλλά η νύφη έχει εξαφανιστεί.

Το ατύχημα με το αμάξι θα φέρει κοντά την Άννα και τον Λευτέρη, αλλά η Σοφία είναι αποφασισμένη να πετύχει εκείνο που θέλει πάση θυσία.

Εν τω μεταξύ, η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη ξανά με τη Φωτεινή που ξαφνικά κατηγορείται για κλοπή. Ένας παλιός γνωστός της Άννας κάνει την εμφάνισή του στη δεξίωση φέρνοντας μαζί του μυστικά από το άγνωστο παρελθόν της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=-DqzJtX4_Mc}

Πονηρά μυστικά, τα οποία η Εβίτα και η Νικαίτη σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν.

Ο Ορφέας προσπαθεί να πείσει την Άννα να επιστρέψει και να δεχτεί να γίνει ο αρραβώνας τους…

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=2dwtM4603ok}