Νέα πρόσωπα, καινούργιες ιστορίες και δυνατές εξελίξεις! Όλα στο «Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια.

Οι εξελίξεις έρχονται σωρηδόν στο «Πόρτο Λεόνε», νέα πρόσωπα, καινούργιες ιστορίες, δυνατές εξελίξεις και η ανάγκη για εκδίκηση. Όλα έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς. Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 22:30, στον Alpha!

Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο για να εκδικηθούν τον πραγματικό φονιά του γιού της, Στράτου. Ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθoντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με την Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του. Ο Ορέστης καταφθάνει στον Πειραιά μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Λένα, ενώ η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης.

«Πόρτο Λεόνε»: Όλα όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μη χάσετε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 07

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Στράτου, Λυκούργος Κονταράς μεταφέρεται στον ανακριτή, ενώ η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο για να εκδικηθούν τον πραγματικό φονιά του γιού της. Μια επίσκεψη του Γιάμαρη στο σπίτι του Βούλγαρη ταράζει τη Λένα και τον Γρηγόρη, κάτι που μοιάζει να του βάζει υποψίες για το πόσο σχετίζονται με τον θάνατο του Στράτου. Ο Καπετανάκος προσπαθεί να ξαναβάλει μια τάξη στο Πόρτο Λεόνε, αλλά η καρδιά του δείχνει να τον προδίδει. Παράλληλα, ο καπετάν - Μανώλης καταφτάνει στην Τρούμπα με σκοπό να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει με την εγγονή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μη χάσετε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 08

Ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθοντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με την Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του. Η Ντόρα ανοίγει τα μάτια του καπετάν - Μανώλη, που έχει μείνει μπερδεμένος μετά από τη συνάντηση του με την Λένα και η Βούλα γνωρίζει τυχαία έναν άντρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Ο Γιάμαρης κάνει έρευνα για να μάθει αν η μυστηριώδης γυναίκα έφυγε με το υπερωκεάνιο, ενώ ο Καστίλιας του μιλάει για τις υποψίες του για τον Γρηγόρη. Ο Ορέστης καταφθάνει στον Πειραιά μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Λένα, ενώ η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια