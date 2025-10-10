«Θα πέσουν κορμιά…» ανέφερε ο Γιώργος Καράβας για τον τελικό του Exathlon!

Λίγη ώρα έμεινε μέχρι να προβληθεί ο τελικός του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ Exathlon, ενώ τόσο ο Γιώργος Καράβας, όσο και οι παίχτες έχουν επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα καθώς τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν.

Ο παρουσιαστής λοιπόν, το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε» και έδωσε ορισμένες, μικρές λεπτομέρειες, για τον μεγάλο τελικό που θα προβληθεί απόψε μέσα από τη συχνότητα του σταθμού.

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Καράβας για τον τελικού του Exathlon

Μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης λοιπόν ο Γιώργος Καράβας, μίλησε στον αέρα της εκπομπής, λέγοντας χαρακτηριστικά: ««Να περιμένετε πολλές εντυπωσιακές και δυνατές μάχες… Θα πέσουνε κορμιά. Γενικότερα, η εμπειρία του τελικού του Exathlon ήταν κάτι που και εγώ δεν το περίμενα, να είναι τόσο έντονο, τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο».

Η Στέλλα Ανδρεάδου με το Φάνη Μπολέτση και η Δώρα Νικολή με το Γιώργο Γκιουλέκα, είναι οι τέσσερις μεγάλοι φιναλίστ του αθλητικού ριάλιτι, οι οποίοι, όπως γίνεται κατανοητό, επρόκειτο να αναμετρηθούν και να δώσουν το καλύτερό τους εαυτό. Ενώ από αυτούς θα προκύψουν και οι δύο μεγάλοι νικητές, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

«Αυτό που θα πω δεν είναι διπλωματικό. Γενικότερα σε ένα αθλητικό event, όπως είναι το Exathlon, υπάρχουν πιθανότητες για όλους, όχι ίσες, αλλά υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για όλους. Από εκεί και πέρα, όπως και σε κάθε άλλη αθλητική διοργάνωση, υπάρχουν μέσα και αστάθμητοι παράγοντες… Σίγουρα, τα τέσσερα άτομα που έχουν καταφέρει και έχουν φτάσει μέχρι το τέλος συγκεντρώνουν μεγάλες πιθανότητες, παρ’ όλα αυτά και παιδιά που έχουν φύγει και νωρίτερα είχαν πιθανότητες. Δεν θα μπορούσε κάποιος να είναι outsider και να φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.

Αναφορικά με την αναμέτρηση των παιχτών και τις στιγμές στον Άγιο Δομίνικο, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και μόνο που το ακούω, πραγματικά σας το λέω, μου σηκώνεται η τρίχα… Είναι τέτοια η ένταση και το πάθος, τόσο μεγάλες και έντονες οι στιγμές που ζήσαμε στον Άγιο Δομίνικο, τις συγκαταλέγω στις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής μου…».

Τέλος, απάντησε στην ερώτηση του Χάρη Λεπιδάκη, σχετικά με το αν θα μπορούσε να συγκριθεί ή να ταυτιστεί με οποιονδήποτε τρόπο το Exathlon με το Survivor: «Το Exathlon με το Survivor, είναι δύο παντελώς διαφορετικά προγράμματα. Το μόνο κοινό είναι ο Άγιος Δομίνικος και ίσως κάποια από τα χρώματα που παραπέμπει το ένα στο άλλο, ωστόσο, είναι δύο format που δεν έχουν καμία σχέση. Ριάλιτι με την έννοια ριάλιτι, με τις προσωπικές στιγμές, υπήρχαν και στο Exathlon, υπήρχαν πολύ έντονες διαφωνίες, καταστάσεις που χρειάστηκαν ειδική μεταχείριση. Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύει κάπως το έργο μου το να είχα πιο έντονο ριάλιτι, θα το αντιμετώπιζα αναλόγως», κατέληξε ο Γιώργος Καράβας.

