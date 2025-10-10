Ο Γιώργος Σαμπάνης σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Οκτωβρίου, ο συνθέτης και τραγουδιστής, Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης, αναφέρθηκε στην πορεία του στο χώρο μέχρι σήμερα, αλλά και στην αγάπη που έχει για τη μουσική και την σύνθεση τραγουδιών, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα γινόταν τραγουδιστής.

Όλα όσα ανέφερε ο Γιώργος Σαμπάνης

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Σαμπάνης, μιλώντας με τους οικοδεσπότες του, παρέθεσε την προσωπική του άποψη ως προς την επιτυχία ενός τραγουδιού, λέγοντας πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες από πίσω και όχι μόνο ερμηνευτής ή ο συνθέτης. Ο ίδιος, μίλησε με απτά παραδείγματα και δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Όλα παίζουν ρόλο. Είμαι πολύ αυστηρός με αυτά σαν καλλιτέχνης και με τους στίχους και με τη μουσική, αλλά πρέπει πάντα να βλέπεις και το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή», ανέφερε αρχικά και συνέχισε για να εξηγήσει: «Θέλω να πω, ο καλύτερος λαϊκός τραγουδιστής της χώρας είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης, υπάρχει; Αν τον είχα, θα έγραφα άλλα λαϊκά τραγούδια… Δεν είμαι από τους τυχερούς που συνεργάστηκα μαζί του… Θα ήθελα πάρα πολύ να γράφω για τη Χαρούλα Αλεξίου αλλά δεν τραγουδάει πια, ακόμη και να τα επέλεγε. Θα έκανα ώρες σκληρής προπόνησης για να πετύχω ένα τραγούδι…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Σαμπάνης.

«Κάνω τις επιλογές μου με βάση το τί μπορώ να φτιάξω. Δεν επιλέγω μόνο εγώ, με επιλέγουν κιόλας. Πας πάντα με αυτούς που σε αγαπάνε. Εμένα αυτοί που με επιλέγουν, κοιτάω να κάνω όσο το δυνατό καλύτερα τη δουλειά μου», πρόσθεσε για να εξηγήσει στους οικοδεσπότες του πώς προκύπτουν οι συνεργασίες του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνέχισε μάλιστα αναφερόμενος στη διαδικασία και στη δουλειά που χρειάζεται ένα κομμάτι για να βγει σε κυκλοφορία και να γίνει επιτυχία: «Δεν τους δίνω εγώ την επιτυχία (για τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια). Η επιτυχία, είναι αποτέλεσμα τεσσάρων παραγόντων: της μουσικής, του στίχου, της ενορχήστρωσης και φυσικά του ανθρώπου που τραγουδάει… Δηλαδή συγγνώμη, ο «Έκπτωτος άγγελος», είναι μόνο δική μου επιτυχία, δεν είναι του Νίκου Οικονομόπουλου; Του Νίκου Γρήτση, του Κώστα Καλημέρη. Της εταιρείας που το προώθησε; Και ο χρόνος, βγήκε σε μια πολύ καλή στιγμή. Δεν το έκανα μόνο μου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Αναφορικά με το ότι δεν είχε ονειρευτεί τον εαυτό του στο τραγούδι, ο Γιώργος Σαμπάνης, ανέφερε πως αγαπούσε τη μουσική, ωστόσο δεν είχε φανταστεί ποτές πως θα έφτανε στο σημείο να τραγουδάει, καθώς είχε αφοσιωθεί στο δημιουργία μουσικών κειμένων. Ταυτόχρονα μάλιστα απάντησε και στο ερώτημα σχετικά με το αν έχει κάνει τις συνεργασίες που είχε ονειρευτεί: «Ως συνθέτης κατά κύριο λόγο ναι. Ως τραγουδιστής, έχω ακόμα πράγματα που σκέφτομαι. Δεν κάνω κάτι που δεν θέλω, απλά δεν το είχα φανταστεί, δεν το είχα επιλέξει, με βάλανε στο λούκι. Τα έφερε η ζωή. Πάντα προσπαθούσα, έκανα μουσική. Αλλά όταν πήγα στη δισκογραφική με το CD που τραγουδούσα, ήμουν και πρωταθλητής Ελλάδος (στο στίβο), δεν μπορούσα να φανταστώ, ότι θα αφήσω το στίβο για να κάνω τραγούδι.

Οπότε είπα: «Δώστε τα τραγούδια μου, όποιος θέλει να τα πει…» και όντως το πρώτο μου τραγούδι βγήκε από τη Έλενα Παπαρίζου… Στην πρώτη δισκογραφική μου είπαν να γίνω τραγουδιστής, ο Γιάννης Δόξας με έβαλε στο λούκι. Απλά δεν είχα τόσο μεγάλη φαντασία… », σημείωσε χαρακτηριστικά ο ερμηνευτής και στιχουργός Γιώργος Σαμπάνης.

Παραδέχτηκε μάλιστα, πως την πρώτη φορά που τραγούδησε επίσημα μπροστά σε κοινό, είχε φύγει από τη ζωή και ο παππούς του.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddeqan9h071d?integrationId=40599y14juihe6ly}